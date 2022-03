Il campionato di Serie B entra nel rush finale. Al termine della stagione regolare mancano ormai soltanto dieci gare, nelle quali il Frosinone è chiamato a dare il massimo per poter quantomeno mantenere l'attuale posto in zona play off. Dieci finali, in altre parole, che per i canarini si apriranno con la sfida in programma questo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 16,15), allo stadio "Benito Stirpe" contro l'Alessandria. Una partita, quella contro la formazione guidata dall'ex tecnico dei giallazzurrri, Moreno Longo, da vincere a ogni costo proprio per poter aprire nel migliore dei modi questo ciclo decisivo di incontri. Ma l'attuale classifica, e il momento non semplice che sta vivendo l'avversario (occupa il quintultimo posto e non vince da nove gare in cui ha ottenuto soltanto cinque pareggi oltre a quattro sconfitte), non dovranno in alcun modo far pensare al Frosinone che questo pomeriggio avrà vita facile. Proprio in ricordo di quello che mister Longo ha dimostrato nel suo anno e mezzo in Ciociaria, diventa facile pensare che la sua squadra venderà cara la pelle. In altre parole, per venire a capo dell'Alessandria i canarini dovranno dare vita a una prestazione senza la minima sbavatura. E, soprattutto, avere pazienza e aspettare il momento buono per colpire. Senza farsi prendere dall'ansia di dover sbloccare il risultato ad ogni costo fin dall'inizio.

Aspetto tattico e tecnico

Per quel che riguarda l'aspetto tattico, anche se nelle ultime due uscite (Cosenza in casa e Ascoli in trasferta domenica scorsa), il gol del successo contro i calabresi e quello del pareggio con i marchigiani sono arrivati quando Grosso aveva schierato la sua squadra con la difesa a tre, riteniamo che almeno inizialmente questo pomeriggio il tecnico dei canarini si affiderà comunque al collaudato 4-3-3. Per comporlo avrà a disposizione tutti gli effettivi della rosa con la sola eccezione di Garritano che si è fermato nella rifinitura. Torna, invece, Charpentier, assente al "Del Duca" per squalifica. L'attaccante dovrebbe rappresentare la prima novità dell'undici iniziale rispetto all'ultimo turno. Un'altra new entry ci sarà in difesa con il rientro di Zampano dal primo minuto, come dichirato dallo stesso Grosso nella conferenza stampa della vigilia. In definitiva l'undici anti Alessandria dovrebbe vedere ancora Minelli in porta, che agirà alle spalle di un quartetto arretrato composto da Zampano su una delle due corsie laterali, Gatti e Szyminski coppia di centrali e uno tra Brighenti o Cotali a completare il reparto. In mediana sono in quattro a contendersi le tre maglie a disposizione: Rohden, Ricci, Boloca e Lulic. In attacco, infine, scontata la presenza al centro del tridente di Charpentier, Ciano appare in vantaggio nei confronti di Canotto per la corsia di destra, così come Zerbin dovrebbe essere preferito, come è quasi sempre accaduto, a Cicerelli.

L'allenatore

Come al solito è un Grosso che punta sulla sua squadra ma la mette anche in guardia precisando che per arrivare al successo questo pomeriggio contro l'Alessandria la strada sarà lastricata di ostacoli difficili se non affrontati con la massima concentrazione e mettendo in mostra tutte le qualità. D'altra parte la classifica, che raramente sbaglia, dice che l'avversario odierno ha vinto solo sei partite, perse quindici perse e sette pareggiate. I piemontesi hanno fin qui pagato soprattutto un inizio disastroso con cinque sconfitte su cinque e, poi, nel corso del campionato altre cinque con il minimo scarto. E se le ultime tre battute d'arresto con Ascoli, Perugia e Cosenza nel giro di una settimana hanno aggravato la situazione di classifica, c'è anche da aggiungere che nelle tre precedenti partite i ragazzi di Longo hanno pareggiato con Lecce, a Brescia e a Pisa. Tutto questo non può sfuggire al tecnico del Frosinone che, nelle primissime battute della conferenza stampa, ha dichiarato che «abbiamo recuperato le energie, sia dal punto di vista fisico che mentale. Mi auguro che sul campo si possa vedere che siamo pronti per affrontare una sfida difficile come quella che ci attende».

Ma secondo Grosso che squadra è l'Alessandria? «Esperta, tosta, aggressiva che ha messo in difficoltà molti avversari. Ovviamente ha una classifica diversa dalla nostra però non può passare inosservato il fatto che ha battuto il Benevento e ha pareggiato con Lecce, Pisa e Brescia. In avanti può contare su giocatori di qualità e in grado di metterti in difficoltà, ma sa anche difendersi con ordine. Insomma un'altra gara difficile».

Il campionato ormai si avvia verso la volata finale e il Frosinone per quale motivo non si trova nel gruppo di testa? «Stiamo disputando un campionato in cui le formazioni che ci precedono sono molte attrezzate. Il Frosinone, invece, è formato da giocatori di esperienza per aver disputato diversi campionati di B, ma anche altri molto giovani che sono alla loro prima esperienza. Siamo comunque molto contenti del nostro cammino fin qui. Al punto in cui siamo giunti a volte usi i se e i ma su quello che avresti potuto ottenere se fossi stato più capace. Alla fine però la classifica dice che i punti conquistati sono quelli che hai maritato. E dovremo partire subito da questa base per un rush finale importante. Quindi dovremo approcciare la prossima gara nel modo migliore, con grande coraggio e mettendo in campo le qualità che abbiamo per offrire una grande prestazione».

Sulla formazione niente è trapelato se non l'ammissione che Zampano giocherà dall'inizio. Ravaglia o Minelli? «Federico sta meglio e nella prima partita ho deciso di non rischiarlo mentre nella seconda ho dato continuità a Minelli. Stanno bene entrambi e sono contento di loro. Vedrò chi mandare in campo».

Sia contro il Cosenza che ad Ascoli, il Frosinone ha fatto gol dopo essere passato alla difesa a tre. Contro l'Alessandria giocherà con questo modulo fin all'inizio?

«Può essere un'alternativa, anche se con i giocatori che hai in campo bastano pochi metri per cambiare modulo. Lo abbiamo fatto più volte e continueremo a farlo nella speranza di creare qualche problema all'Alessandria che sa difendersi bene».