Il campionato di Serie B si avvia verso la fase finale con la disputa delle ultime dieci gare in calendario nell'arco di tempo di cinquantacinque giorni. Compreso anche l'ultimo stop del campionato (fine marzo) che, però, non si fermerà nella settimana di Pasqua (il trentacinquesimo turno si disputerà a Pasquetta). Quindi squadre impegnate al massimo nella lotta per la promozione in serie A diretta e tramite i play off e per la retrocessione diretta o tramite i play out. In questa sede prenderemo in esame le possibilità che hanno le attuali dieci squadre, che occupano la parte sinistra della classifica, di tagliare il traguardo della promozione nella massima serie. Questo gruppo è racchiuso in undici punti cioè trai 53 della coppia capolista formata da Lecce e Cremonese fino ai 42 del Cittadella.

Se il campionato si fosse concluso domenica scorsa, ovviamente Perugia e Cittadella sarebbero tagliate fuori dalla zona play off ma, essendoci ancora in palio trenta punti, riteniamo che abbiano la possibilità di giocarsi le loro carte. Non per quanto riguarda la promozione diretta ma per partecipare ai play off. Importante sarà, come punto di partenza, cercare di fissare la quota da raggiungere per la promozione diretta. E allora, se la coppia di testa formata da Lecce e Cremonese, attualmente a quota 53, dovesse mantenere nelle restanti dieci gare il passo avuto nelle precedenti ventotto, taglierebbe il traguardo dei 72 punti dopo avere conquistato 19 dei 30 punti a disposizione.

È chiaro che il Monza, che non è tagliato fuori pur essendo a cinque punti dalla testa della classifica, di punti ne dovrebbe fare 24 per arrivare a quota 72.

Come pure Pisa. Brescia e Benevento che completano il gruppo delle prime sei. Nel campionato scorso, tanto per avere un dato di raffronto, l'Empoli fece 73 punti staccando la Salernitana di quattro e addirittura il Monza di nove. Nel campionato in corso, considerando la posizione di classifica delle prime sei a stretto contatto di gomito compreso il Benevento che dovrà recuperare la partita di Cosenza, ci sarà sicuramente più competizione.

Il percorso del Frosinone

Nel campionato scorso il Frosinone di Nesta è rimasto fuori dalla zona play off con il decimo posto a quota 50 insieme alla Reggina e a sei punti dalla Spal che occupava l'ultima posizione della griglia play off. Dopo 28 gare i canarini avevano 37 punti insieme al Pisa, erano decimi a sei lunghezze dalla zona play off. La situazione attuale della formazione di Grosso è sicuramente migliore dal momento che, rispetto all'anno scorso, ha più 8 in classifica e, se consideriamo il passo registrato finora di 1,60 a gara che gli permetterebbe di chiudere il campionato a quota 61.

Bottino che garantirebbe un posto nei play off ed anche in una buona posizione nella griglia stessa. Sempre riferendoci al campionato scorso il Lecce si è classificato al quarto posto con 62 punti dietro il Monza a 64 , con Empoli e Salernitana direttamente in A con 73 e 69 punti. Il cammino dei canarini fino al termine, comunque, non sarà facile soprattutto per le partite in casa. Dopo l'Alessandria sabato prossimo, il Frosinone dovrà ospitare infatti Benevento, Cremonese, Monza e Pisa. In trasferta, Crotone, Lecce, Pordenone, Ternana e Spal.

Comunque soprattutto per i primi due posti saranno decisivi gli scontri diretti relativamente alle squadre che occupano le prime sei posizioni. A partire dal prossimo turno che vede in calendario Lecce Brescia e Pisa Cremonese, Sempre il Lecce dovrà anche affrontare in casa il Pisa. Molto problematico il percorso della formazione toscana che dovrà vedersela anche con il Benevento in trasferta, con il Brescia in casa e, relativamente alle formazioni che dovrebbero completare la griglia play con Ascoli, Perugia e Frosinone, tutte in trasferta. Il Brescia dovrà giocare con il Benevento e recarsi a Pisa e a Monza. I brianzoli dovranno vedersela non solo con il Benevento ma anche con Ascoli in casa nonché Frosinone e Perugia fuori. Su chi dovrà fare la corsa il Frosinone? Sicuramente sull'Ascoli, sul Perugia e sul Cittadella, ma anche sul Monza che ha un vantaggio di tre punti e che il 25 aprile sarà allo "Stirpe" per un incontro indubbiamente molto importante.