Un bellissimo gol di Ciano, doppio dribbling e palla tra palo e portiere, e un destro potentissimo di Canotto avevano portato il Frosinone due volte in vantaggio, ma entrambe le volte il Brescia lo ha raggiunto, con Tramoni nei secondi di recupero del primo tempo e con Proia in mischia nell'azione successiva all'1-2. Bella prestazione della squadra di Grosso, che ha anche colpito un palo con Zampano, ma ancora qualche disattenzione in difesa. Si deve voltare pagina immediatamente, mercoledì arriva in Ciociaria la Reggina, rigenerata da due successi di fila...

Il tabellino

Brescia - Frosinone 2-2

Brescia (4-3-2-1): Joronen; Sabelli (19' st Karacic), Mangraviti (37' st Huard), Cistana, Pajac (29' st Papetti); Proia, Bisoli, Bertagnoli (19' st Jagiello); Leris (29' st Palacio), Tramoni; Moreo. A disposizione: Perilli, Andrenacci, Van de Looi, Spalek, Bajic, Bianchi, Andreoli. Allenatore: Inzaghi

Frosinone (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Barisic (31'st Brighenti); Lulic, Boloca, Garritano (17' st Canotto); Ciano (17' st Ricci), Charpentier (24' st Novakovich), Zerbin (17' st Cicerelli). A disposizione: Marcianò, Minelli, Kalaj, Rohden, Tribuzzi, Cotali, Manzari. Allenatore: Grosso

Arbitro:Abbattista di Molfetta. Collaboratori:Maccadino e Miele

Marcatori: 34' pt Ciano (F), 46' pt Tramoni (B), 43' st Canotto (F), 44' st Proia (B)

Ammoniti:Boloca (F), Charpentier (F), Barisic (F), Canotto (F).

Note:Spettatori 3844 di cui 100 ospiti