Un Como umile, sornione e granitico approfitta dell'aridità in attacco del Frosinone e si riprende quello che aveva lasciato all'andata. Batte 2-1 i canarini con una gara accorta, giocata abbassando il più possibile i ritmi e colpendo su palla inattiva e in contropiede una squadra, quella ciociara, che dopo Perugia ci si immaginava precisa e concentrata.

E' invece caotica in alcune scelte (attacco) e distratta in altre (difesa), mettendoci tanto del suo per perdere. I lariani fanno tutto quello che deve fare una matricola che vuole salvarsi. Nel primo tempo si difende con ordine e una volta in vantaggio lo fa ad oltranza, erigendo un muro davanti a Facchin. Muro contro il quale vanno a sbattere i giallazzurri, bravi fino ai venti metri, ma con poche soluzioni in area nonostante chiudano con due centravanti di ruolo, due mezze punte e tutti incursori, lasciando di fatto i soli Gatti e Barison dietro e Boloca a guardare le spalle a Ricci. Un Frosinone snaturato dai cambi, forse troppo precoci, che fa addirittura peggio di quello iniziale a cui Grosso applica un mini turnover per dar fiato a chi aveva giocato di più. I gol incassati nel primo tempo pesano su tutto l'arco del match e sono due leggerezze difensive, con le coperture che saltano, così come erano saltate a Perugia.

La cronaca

Pochi minuti di studio e al 7' la prima miccia la accende Cicerelli che solo in area spara alto dopo azione prolungata sulla destra e sfera che sbuca al centro.

Al 13' Zampano guadagna il fondo di gran carriera e appoggia all'indietro all'accorrente Rohden che calcia forte ma centrale, Facchin a mani aperte devia in corner. Al 19' protestano i padroni di casa reclamando un fallo su Ciano in area, contrato da Solini. Dopo un check l'arbitro fa proseguire. La prima azione offensiva dei lariani è intorno al 20' quando Parigini viene anticipato da Cotali al momento di entrare in area.

Un minuto dopo ancora sui piedi di Cicerelli il pallone del possibile vantaggio, dopo un tiro cross di Canotto. Tiro sbilenco che Facchin osserva andare oltre la linea di fondo. Al 27' squillo del Como che prelude al gol: contropiede, Parigini appoggia per Cerri che stoppa di sinistro e tira prontamente, trovando una strepitosa risposta di Ravaglia. Dal corner successivo sponda dello stesso Cerri e palla vagante che difensori del Frosinone non riescono a spazzare: Gliozzi si traveste da...

Ibrahimovic e di tacco arpiona e fa centro da distanza ravvicinata: Ravaglia e Gatti alzano le mani al cielo dopo il bellissimo gesto tecnico dell'ex Monza e Cosenza.

Ci mette poco il Frosinone a pareggiare: Ricci pesca Zampano che è tenuto in gioco da uno Ioannou che non sale, il laterale mette dentro di piatto destro al volo. Ma è un gol che non piega la volontà dei ragazzi di Gattuso: prima Parigini impegna Ravaglia, poi il nativo di Moncalieri inventa per il cipriota che si fa perdonare l'errore su Zampano e riporta avanti i suoi calciando la sfera tra le gambe del numero uno giallazzurro.

Nella ripresa è un assedio costante del Frosinone che al 57' cambia forma e l'intero tridente. E' Charpentier che al 62' ha la palla del pari sui piedi dopo due dribbling che mandano al bar l'intera difesa comasca, ma mastica il pallone che finisce comodo sui guantoni di Facchin. A più riprese tentano da fuori Garritano e Zerbin, ma non trovano la porta o se la trovano c'è un portiere molto reattivo. I continui assalti non portano i frutti sperati e neanche Novakovich al penultimo di recupero riesce a spingerla dentro perché sbilanciato dal compagno di squadra Garritano che provava ad intervenire.

Il Como, senza quasi mai superare il centrocampo nella ripresa fa fruttare al massimo le poche occasioni avute, il Frosinone se ne divora tante. Troppe.

Tabellino

Frosinone 1

Como 2

Frosinone (4-3-3)

Ravaglia; Zampano, Barisic, Gatti, Cotali (28' st Novakovich); Rohden (12' st Garritano), Ricci, Boloca; Canotto (12' st Zerbin), Ciano (12' st Charpentier), Cicerelli

A disposizione: Marcianò, Minelli, Tribuzzi, Brighenti, Szyminski, Lulic, Bozic, Manzari

Allenatore: Grosso

Como (4-4-2)

Facchin; Iovine, Scaglia, Solini, Ioannou (28' st Cagnano); Parigini (40' st Blanco), Kabashi (40' st Bovolon), Bellemo, Nardi (22' st Peli); Gliozzi (40' st Gabrielloni), Cerri

A disposizione: Bolchini, Zanotti, Bertoncini, Gabrielloni, Gatto, Parigini,

La Gumina, Vignali, Bovolon

Allenatore: Gattuso

Arbitro: Marcenaro di Genova; assistenti Del Giovane di Albano Laziale e Di Giacinto di Teramo; Quarto Uomo Taricone di Perugia; al Var Camplone di Pescara; Avar Sechi di Sassari

Reti: 28' pt Gliozzi, 36' pt Zampano,

44' pt Ioannou

Note: spettatori 4.293 ;

ammoniti: 4' st Ricci, 21' st Kabashi;

recuperi tempo: 1' pt; 4' st