PERUGIA (3-4-2-1): Chichizola; Sgarbi, Angella, Dell'Orco; Ferrarini (35' st Kouan), Burrai (35' st Rosi), Segre (46' st D'Urso), Lisi (23' st Beghetto); Santoro, Olivieri (23' st Matos); De Luca. A disposizione: Fulignati, Gybuaa, Carretta, Ghion, Falzerano, Zanandrea. Allenatore: Alvini.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano (9' st Cicerelli); Szyminski, Gatti, Cotali; Garritano (34' st Charpentier), Ricci, Lulic (9' st Canotto); Ciano (9' st Boloca), Novakovich (41' st Manzari), Zerbin. A disposizione: Marcianò, Minelli, Kalaj, Rohden, Tribuzzi, Brighenti, Barisic. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Marco Serra di Torino; assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Marco Trinchieri di Milano. Quarto Uomo Adolfo Baratta di Rossano. Al Var Francesco Fourneau di Roma 1, Avar Niccolò Pagliardini di Arezzo.

Marcatori: 14' pt e 43' st De Luca, 23' pt Olivieri.

Note: spettatori: 5.000 circa (circa 100 tifosi del Frosinone); angoli: 7-4 per il Perugia; ammoniti: 18' pt Segre, 3' st Zampano, 26' st Cotali; recuperi: 1' pt; 3' st.

Frosinone sorpreso dai ritmi del Perugia, prende due gol in poco più di venti minuti e non riesce a trovare la scintilla per riaccendersi. La gara scivola via con molti errori in impostazione che rendono più agevole la gestione di gara ai locali che poi quasi al termine legittimano il successo con il terzo gol e la doppietta di De Luca. Adesso testa al Como, mercoledì. (Cronaca, pagelle, interviste e immagini su Ciociaria Oggi, domani in edicola)