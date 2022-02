Con un gol per tempo (alla fine del primo e all'inizio del secondo) il Frosinone chiude anche il "faldone Vicenza" riponendo nell'armadio un doppio confronto da sei punti e spolvera i gradini alla base del podio, dove le prime tre rallentano e i canarini si portano a -3 dalla promozione diretta in Serie A.

Il Vicenza concede poco e poco attacca. Mancando di lucidità e cinismo. Quando i minuti della prima frazione stanno per scadere la partita diventa mestiere per super Gatti. Prima esce palla al piede seminando tre avversari, poi sugli sviluppi di un corner si inventa centravanti: tiene tre difensori dietro di sé poi si gira in allungo e la mette nel sacco. Gara sbloccata e quarto gol personale. E sarebbe uno stopper... Giocatore di categoria superiore e con margini di crescita ampi e tutti da scoprire.

La gara è virtualmente chiusa poco dopo la pausa. Ringalluzziti dal vantaggio i canarini attaccano subito a testa bassa e trovano l'involontaria e sfortunata deviazione di Pasini sotto il "sette". Non è giornata per la squadra di Brocchi che pure si impegna, fa gioco, prova a riaprirla anche con una serie di azioni da calcio d'angolo ma le diagonali difensive dei difensori gialloblù scorrono lisce come una zip oliata. Il resto lo fanno un Ciano che di sinistro inventa palloni che "cantano" (fenomenale l'assist a Zerbin che schiaccia di testa invece di indirizzare dritto per dritto, scavalcando portiere e porta), un Boloca che con il passare dei minuti acquisisce tempi e misure e il solito Zampano incursore di destra che anche stavolta completa la sua personalissima maratona di sgroppate senza fiatone un paio di palloni interessanti in area. Lulic dà concretezza, Garritano meriterebbe il gol ma il suo rigore frantuma la traversa, Cotali non sbaglia un anticipo, Novakovich ne tiene impegnati due o tre per volta. Tutte sommate, queste componenti restituiscono a Grosso una squadra che sa il fatto suo, che non va mai in affanno e che è capace quando accelera di creare superiorità e le condizioni per andare in rete. Il poker è servito. Aspettando Perugia per avere un'ulteriore conferma, per la corsa alla Serie A diretta, l'iscrizione è stata formalizzata. Il Frosinone c'è...

La cronaca. Appena due minuti e Ciano esplode il mancino, alto; Contini osserva. Garritano ruba palla al 6' e si invola costringendo Bikel al fallo: giallo. All'11 primo tentativo dei vicentini, Da Cruz dalla distanza: fuori. Più pericoloso Diaw al 14' ma non riesce a superare Ravaglia che mette in corner. Sempre il numero 9 crea scompiglio attorno al 20' battendo Szyminski in velocità ma Gatti chiude con ordine. Si alzano i ritmi, il "Lane" attende per ripartire veloce e Ravaglia è costretto a farsi trenta metri per anticipare (bene) il centravanti ex Monza e Pordenone. Al 35' giallazzurri pericolosi: l'occasione è doppia ma prima Garritano poi Novakovich non trovano la deviazione vincente. Il Vicenza si divora con Da Cruz (che non vede Diaw) il gol del vantaggio e allora il Frosinone decide che è ora di dare una sterzata alla gara. Ciano brucia i guantoni di Contini su calcio di punizione e dal successivo angolo si crea la mischia in cui Gatti è bravo a controllare spalle alla porta e a battere Contini con potenza e precisione. Uno a zero e intervallo. Si esce dagli spogliatoi e i piani di rimonta del Vicenza vanno in fumo quando Lulic lanciato la mette dentro per Ciano, anticipato da Pasini che spedisce direttamente in rete. La doccia gelata congela testa e gambe dei giocatori in divisa nera e numerazione color oro. La partita resta viva ma Brocchi nonostante i cambi non riesce a cambiarne l'inerzia. Anche Grosso svuota la panchina e il neo entrato Cicerelli viene steso in area: al 73' va Garritano di potenza che centra in pieno il legno superiore. Lentamente scende il sipario...

Tabellino

Frosinone 2

Vicenza 0

Frosinone (4-3-3)

Ravaglia; Zampano, Szyminski, Gatti, Cotali; Garritano (38' st Tribuzzi), Boloca (44' st Rohden), Lulic; Ciano (44' st Barisic), Novakovich (24' st Cicerelli), Zerbin (24' st Canotto)

A disposizione: Minelli, Marcianò, Oyono, Kalai, Rohden, Brighenti, Selvini, Manzari

Allenatore: Grosso

Vicenza (4-3-1-2)

Contini; Bruscagin, De Maio, Pasini, Crecco (21' st Sandon); Cavion

(10' st Boli), Bikel (37' pt Zonta), Ranocchia; Da Cruz; Diaw, Dalmonte

(21' st Giacomelli)

A disposizione: Grandi, Morello, Padella, Brosco, Mancini, Djbril

Allenatore: Brocchi

Arbitro: Giacomelli di Trieste; assistenti Vecchi di Lamezia Terme e Vigile di Cosenza; Quarto Uomo Bonacina di Bergamo; Var Giua di Olbia; Avar Bottegoni di Terni

Reti: 44' pt Gatti, 2' st Pasini (aut)

Note: spettatori: Spettatori totali 3.060; ammoniti: 6' pt Bikel, 46' pt Contini, 45' st Gatti; recuperi: 1' pt; 5' st.