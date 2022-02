Se alla vigilia della trasferta di Pisa ci eravamo augurati di rivedere contro i toscani la stessa squadra brillante che aveva sconfitto nettamente la Spal, e così è stato; se poi speravamo che anche nel turno seguente a Parma accadesse la stessa cosa, e anche in quell'occasione è stato così, adesso tutti si aspettano che il Frosinone prosegua sulla strada intrapresa. E dopo aver ottenuto appunto tre bellissime vittorie consecutive, adesso cali il poker. L'occasione è delle più ghiotte, visto che questo pomeriggio (fischio d'inizio alle ore 16,15) la formazione di Fabio Grosso ospiterà allo stadio "Benito Stirpe" il Vicenza fanalino di coda. Il tutto, chiaramente, a patto di non sottovalutare in alcun modo l'avversario. Da sempre il campionato di Serie B insegna che ogni partita fa storia a sè e di conseguenza per venire a capo della formazione di Brocchi i canarini dovranno dare vita all'ennesima grande prestazione. L'avversario, al di là della sua attuale posizione nella graduatoria generale, ha una rosa ricca di qualità e nel mercato appena concluso si è rinforzato in maniera importante. Ma siamo sicuri che Grosso e i suoi ragazzi sapranno bene come affrontare i biancorossi e daranno tutto quello che hanno dentro per regalare ai loro supporter la prima vittoria casalinga del nuovo anno solare. E tutto questo senza pensare che con la conquista dei tre punti Ciano e compagni avrebbero la possibilità di migliorare l'attuale settima piazza, rafforzare la zona play off e forse guadagnare qualcosa anche rispetto a quel primo e quel secondo posto che a fine regular season valgono la promozione diretta in Serie A.

Aspetto tattico e tecnico

Passando all'aspetto tattico, con il rientro i Zampano e Cotali, che hanno scontato a Parma un turno di squalifica, il Frosinone tornerà sicuramente alla difesa a quattro. Per ciò che concerne invece il profilo tecnico e quindi la possibile formazione iniziale, Grosso dovrà rinunciare, oltre che a Charpentier ancora infortunato, anche a Ricci che è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo per recidività in ammonizioni e quindi a Haoudi e Bazic. Tornano, invece, dopo tanto tempo, sia Rohden che Brighenti. Ma partiranno dalla panchina. In definitiva l'undici anti Vicenza dovrebbe essere lo stesso di Parma con le novità dei già citati rientri di Cotali e Zampano e con Canotto che tornerà dall'inizio al posto di Ricci. Chiaramente non sostituirà l'ex Spezia nel ruolo. In quella posizione giocherà infatti Boloca, mentre Garritano arretrerà rispetto alla gara di Parma sulla linea dei centrocampisti e nel tridente offensivo troverà spazio, come detto, Canotto. In definitiva questo pomeriggio Fabio Grosso dovrebbe schierare i suoi con Ravaglia in porta, che agirà alle spalle dei quattro difensori che da destra a sinistra saranno Zampano, Gatti, Szyminski e Cotali. Solito centrocampo a tre con Lulic, Boloca e Garritano, e quindi il tridente d'attacco composto da Canotto, Ciano e Zerbin.