RAVAGLIA 6

Nessun intervento degno di nota. Dimostra comunque sicurezza sia tra i pali che nelle uscite

CASASOLA 6,5

Si alterna tra quarto di difesa e quinto di centrocampo e lo fa bene. Gioca entrambi le fasi con buona personalità dall'inizio fino alla fine

GATTI 7

Ennesima prestazione fatta di concretezza e determinazione. Imbattibile come sempre nell'uno contro uno

SZYMINSKI 6,5

Nonostante il "giallo" preso dopo pochi minuti, il polacco resta tranquillo come sempre e da vita a una partita in cui non sbaglia praticamente nulla

BARISIC 6,5

L'ultimo arrivato in casa Frosinone (insieme a Kalaj), non ha nemmeno il tempo di conoscere i nuovi compagni che viene gettato nella mischia. E il suo esordio è senza la minima sbavatura.

LULIC 6

Meno presente di altre occasioni, riesce comunque a guadagnarsi la sufficienza grazie a un lavoro oscuro ma importante

RICCI 6

Alterna momenti in cui sembra poter comandare a suo piacimento il centrocampo, ad altri nei quali perde banalmente palla rischiando di procurare pericoli alla sua squadra

GARRITANO 6,5

Per l'ennesima partita in questa stagione "scarica il contachilometri". Dal fischio d'inizio fino alla sostituzione che arriva al 90', non si ferma un secondo

BOLOCA 6

Torna titolare dopo un paio di partite e inizialmente paga probabilmente tutto questo. Sbaglia un paio di appoggi facili, ma poi cresce con il passare dei minuti e la sua prova può certamente essere giudicata positiva

CIANO 6

Un buon assist per Garritano e tanto lavoro nel creare spazi ai compagni e pressare Schiattarella. In definitiva fa bene quello che gli chiede Grosso

ZERBIN 6,5

Solo un grande intervento di Buffon gli vieta quello che per lui sarebbe stato il sesto gol delle ultime quattro partite. Non ripete le brillanti prove di Monza, Spal in casa e Pisa, ma svolge bene il suo compito

CICERELLI 7,5

Il gran gol che realizza regalando al Frosinone la seconda vittoria consecutiva in trasferta, gli vale chiaramente la palma di migliore in campo

NOVAKOVICH 7

Subentra con il piglio giusto. Ruba la palla e costruisce l'azione che poi Cicirelli conclude in gol

MAIELLO 6

Regala ordine e tranquillità al centrocampo

CANOTTOsv

Venti minuti in cui si vede poco

TRIBUZZI sv

Subentra nel recupero

GROSSO 7

Prepara bene la gara pur dovendo rinunciare a due pedine importanti

Da.Cia.