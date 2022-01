Il Frosinone prosegue con il suo ottimo momento di forza, e dopo aver espugnato sabato scorso il campo della capolista Pisa, si ripete andando a vincere anche in casa del Parma. Risultato deciso da un eurogol di Cicirelli, in campo da pochi minuti, e indubbiamente meritato da parte della formazione canarina. Anche se i padroni di casa hanno avuto più possesso, soprattutto nella prima frazione di gioco, alla resa dei conti le occasioni più grandi sono state create soprattutto dai ragazzi di Grosso. E i ducali devono ringraziare Buffon, autore di due strepitose parate nel corso della prima frazione di gioco.

La tattica

Fabio Grosso deve rinunciare il contemporanea ai due esterni di difesa, Zampano e Cotali, entrambi squalificati, ed è costretto a fare di necessità virtù. Perché se da una parte della pacchetto arretrato (destra) può contare sulla soluzione Casasola, dall'altra è costretto ad adattare un centrale, Barisic, tra l'altro in rosa da soli sette giorni. Per il resto il tecnico dei giallazzurri apporta un'altra novità, ma questa di natura tecnica, alla formazione che aveva dominato e vinto sabato scorso sul campo della capolista Pisa, inserendo Boloca al posto di Canotto con l'avanzamento di Garritano dalla linea mediana a quella d'attacco. In definitiva l'undici anti Parma è composto da Ravaglia in porta, che agisce alle spalle dei quattro difensori che da destra a sinistra sono Casasola, Gatti, Szyminski e Barisic. A centrocampo ci sono Lulic, Ricci e Boloca, mentre il tridente offensivo è composto da Garritano, Ciano e Zerbin. Il solito 4-3-3, quindi, anche se spesso Barisic stringe con Szyminski e Gatti, e diventa una difesa a tre con Zerbin a tutta fascia da una parte, Casasola dall'altra, i tre mediani e Ciano in coppia con Garritano a creare scompiglio in avanti ma anche a sacrificarsi molto nel pressing sulla costruzione del gioco degli avversari.

La cronaca

I primi venti minuti di partita scorrono via senza particolari emozioni. Il Parma prova di più a fare la partita, ma senza arrivare praticamente mai dalle parti di Ravaglia. È anzi il Frosinone, al 26' a sfiorare il vantaggio con Zerbin che prende palla sul vertice sinistro dell'area avversaria, si accentra e lascia partire la solita conclusione a giro sulla quale Buffon compie una grande parata in angolo. Anche la seconda opportunità di sbloccare il risultato della gara è dei canarini. Al 41' Ciano pennella un perfetto cross in piena area per la testa di Garritano che colpisce piuttosto bene ma trova ancora la risposta non facile del portiere avversario. Solo nel finale di tempo il Parma calcia per la prima volta verso la porta dei giallazzurri con Mihaila.

La ripresa

Nel secondo tempo il canovaccio della partita non muta di molto. Anche se il Frosinone fa più possesso rispetto alla prima frazione di gioco. Occasioni, comunque, poche. Dopo otto minuti ci prova Mihaila, ma il suo tiro finisce alto. Cinque minuti più tardi è ancora Garritano a trovare spazio in area avversaria per un colpo di testa da distanza ravvicinata, ma centrale. Grosso capisce che può vincere la partita e mette in campo, prima Novakovich e subito dopo Cicirelli, Canotto e Maiello. E al 28' il Frosinone passa proprio grazie a due dei nuovi entrati. Novakovich ruba palla a centrocampo, arriva al limite dell'area e serve Cicirelli che rientra sul destro e calcia in maniera stupenda all'incrocio lontano, iparabile per Buffon. La riposta del Parma non si fa attendere e due minuti più tardi Vazquez colpisce la traversa. Poi più nulla fino al fischio finale.

Il tabellino

Parma 0 - Frosinone 1

Parma (3-5-2)

Buffon; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli (43' st Man), Vazquez, Schiattarella, Sohm (23' st Juric), Costa (23' st Coulibaly); Mihaila (13' st Inglese), Benedyczak (23' st Bonny)

A disposizione: Colombi, Cassata, Tutino, Bernabè, Zagaritis, Osorio, Circati

Allenatore: Iachini

Frosinone (4-3-3)

Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Barisic; Lulic (20' st Novakovich), Ricci (25' st Maiello), Boloca; Garritano (45' st Tribuzzi), Ciano (26' st Cicirelli), Zerbin (26' st Canotto)

A disposizione: Palmisani, Minelli, Kalaj, Haoudi, Manzari, Satariano, Selvini

Allenatore: Grosso

Arbitro: Di Martino di Teramo

Collaboratori:Ceccon e Cipriani

Quarto uomo: Maggio

Var:Di Paolo. Avar:Raspollini

Marcatori: 28' st Cicirelli (F)

Ammoniti:Szyminski (F), Sohm (P), Ricci (F), Del Prato (P)

Note: spettatori: 4.000 circa. Recupero: 1' pt e 4' st