Continua a ritmo molto intenso la preparazione del Frosinone in vista della trasferta di venerdì a Parma. Dopo l'allenamento di scarico di domenica mattina, Grosso ha impegnato la squadra in due altre sedute ed altrettante ne ha poste in programma prima della sfida del "Tardini". Ieri a Ferentino, il gruppo squadra ha svolto lavoro tecnico e una serie di esercitazioni tattiche che Ciano e compagni dovranno essere bravi a ripetere nel corso dei due tempi contro la formazione gialloblù. Sempre differenziato invece per Brighenti e Charpentier. Oggi pomeriggio penultima seduta e, quindi, la rifinitura domani mattina prima della partenza alla volta dell'Emilia. Nel corso degli allenamenti finora svolti dopo la brillante impresa di Pisa, il tecnico ha posto le maggiori attenzioni nel cercare all'interno della rosa a sua disposizione chi schierare in campo nel ruolo lasciato scoperto da Cotali, squalificato per un turno di gare insieme a Zampano. Non avendone di ruolo al di fuori di Casasola, che sostituirà proprio Zampano, il tecnico dovrà effettuare almeno un adattamento per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro.

Soluzioni in difesa - Fermo restando i due centrali che saranno Gatti e Szyminski con Casasola terzino destro, il tecnico potrebbe completare il pacchetto chiamando dentro Brighenti o il neo canarino Barisic. Il primo però anche ieri ha svolto un allenamento differenziato e l'unica gara del campionato in corso è stata quella disputata il 20 agosto dello scorso anno con il Parma alla prima giornata. Il secondo invece, nei tre campionati in cui ha fatto registrare presenze nella formazione del club croato NK Osijek, soltanto in tre partite è stato schierato nel ruolo di terzino sinistro, preferendo giocare come centrale della difesa a quattro. È difficile ora ipotizzare altre soluzioni per non rivoluzionare l'assetto tattico con il quale la squadra ha giocato e vinto partite in maniera brillante. Ma potrebbero esserci e questo lo sa soltanto Fabio Grosso. A meno che il tecnico non decida di schierare la squadra chiamando dentro come contro il Monza, Gori per porlo al fianco di Gatti e Szyminski e tornare a giocare a tre in difesa con Casasola esterno a destra e Zerbin a fare la fascia sinistra. Completando la formazione con i centrocampisti Lulic o Boloca, Ricci e Garritano e con Ciano dietro Novakovich per un 3-5-1 che tenne in scacco i brianzoli per settanta minuti di gioco. Comunque non per questo il Frosinone partirà battuto nella importante e delicata gara con il Parma. Anzi, pur con le assenze in difesa, i canarini cercheranno di offrire un'altra grande prestazioni per tornare a casa con punti che valgono oro.

Il mercato - Anche se niente emerge del lavoro che tiene impegnato il direttore Angelozzi, prima o poi le novità verranno fuori per completare in maniera definitiva la rosa a disposizione del tecnico. Ieri soltanto voci che parlavano di un interessamento del Frosinone per D'Urso (1997) centrocampista del Cittadella che piace anche a Cosenza e Perugia. Il club rossoblù calabrese avrebbe messo gli occhi su Cicerelli, ma riteniamo che il Frosinone non ha nessuna intenzione di privarsi del suo esterno d'attacco.