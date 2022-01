Nella calza della Befana, restata chiusa per tutta la giornata di ieri e forse anche per qualche altro giorno, potremmo trovare tra le altre sorprese Adrian Barisic con la maglia giallazzurra addosso. L'Under 21 bosniaco, in forza alla società Osijek militante nel campionato croato più importante (la stessa in cui Karlo Lulic ha trascorso alcuni anni della sua carriera tirando i primi calcio nelle giovanili per poi essere promosso in prima squadra) , è da tempo al centro di una trattativa tra il Frosinone e la società suddetta che dovrebbe essere giunta in dirittura di arrivo. Da qualche parte si parla di accordo già concluso e può essere vero anche se, poi, la certezza potrà darla soltanto il club di Viale Olimpia comunicando la positiva conclusione della trattativa. Ovviamente se sarà stata raggiunta. Il difensore arriverebbe al Frosinone in prestito con l'opzione di riscatto ad un somma già prestabilita, con l'aggiunta di un bonus nel caso di cessione da parte del club canarino. Non solo ma il nazionale Under 21 sarebbe già nel capoluogo ciociaro per effettuare le visite mediche. Fin qui il discorso per quanto riguarda Adrian Barisic. Altro fatto importante, tutto da verificare, riguarda la prima offerta arrivata al direttore Angelozzi riguardante Gatti. L'avrebbe inoltrata il Torino che, in questi ultimi giorni, è apparso più deciso delle altre società della massima serie interessate al difensore centrale. Però l'offerta sarebbe più bassa della cifra fissata dal Frosinone per privarsi di Gatti. Il lavoro più importante per il Angelozzi riguarda la cessione dei canarini posti fuori rosa. Ai microfoni di "Sport Channel" il direttore dell'Area tecnica giallazzurra ha precisato che «nei prossimi giorni io e Di Somma ci rivedremo per parlare di Iemmello. Con l'Avellino abbiamo buoni rapporti. Ci sono anche altre società su di lui ma io vorrei che Pietro accettasse Avellino perchè è una grande piazza».

Da sistemare ci sono anche Tabanelli e Ardemagni per i quali sono in corso trattative come ha precisato lo stesso Angelozzi. Alcune società di serie C sono interessate ai due ai quali si aggiunge anche D'Elia. Ciano, infine, sarebbe di nuovo entrato nel mirino del Crotone. La società degli squali avrebbe manifestato l'idea di riportare in Calabria la punta che ha indossato la maglia rossoblu in 71 partite dal 2011 al 2013 realizzando 13 gol. Per quanto riguarda, invece, i probabili difensori che Angelozzi vuole porre a disposizione di Grosso per potenziare il reparto arretrato, ai nomi di Sabelli (1993) attualmente in forza al Genoa, di Chancellor (1992) in uscita dal Brescia si è aggiunto quello di Kalaj (2000), difensore centrale fisso della Carrarese allenata da Di Natale. Il Frosinone starebbe per chiudere la trattativa per l'acquisto del giovane punto di forza della nazionale albanese. Cresciuto nelle giovanili della Roma è passato poi all'altra sponda del Tevere per andare quattro volte in panchina con la maglia biancoceleste. 
Infine ieri nuova seduta di allenamento dei canarini alla quale hanno preso parte due o tre calciatori usciti dal Covid.