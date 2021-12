Il Natale bussa ormai alle porte ed è perciò tempo di regali. I tifosi aspettano come strenna una vittoria sperando che la squadra smetta di farli agli avversari di turno. La battuta d'arresto di Monza fa parte ormai del passato e il Frosinone vuole scaricare la rabbia dopo la delusione per la sconfitta di sette giorni fa. Anche perchè la classifica chiede punti dopo averne incassati soltanto quattro nelle ultime cinque gare con i canarini che, dopo essere usciti dalla zona play off, rischiano anche il trasferimento nella parte destra della stessa classifica. Grosso, comunque, ha preparato bene l'incontro con la formazione estense e spera che la squadra riesca a giocare come al "Brianteo" dopo aver fatto ammenda degli errori commessi. Mostrando nel corso della conferenza stampa a distanza, il solito cauto ottimismo circa il riscatto immediato e precisando «non sotto il profilo della prestazione che spero la squadra riesca di nuovo a fornire, quanto invece per la mancanza di mestiere che sarebbe stato necessario mettere in alcuni momenti della partita. Insomma per ottenere un risultato positivo dovremo riproporre una grande prestazione».

Il tecnico comunque ha posto l'accento sulla necessità che la squadra tramuti la delusione per la sconfitta subita in rabbia e nella voglia di riscatto.

«L'obiettivo è questo per conquistare la vittoria. A livello di prestazioni fornite meriteremmo più punti, ma se ne mancano dobbiamo essere bravi a capire quali sono state le cause che non ci hanno permesso di raccoglierne di più. Mi auguro che la gara di Monza ci sia servita da lezione. Quanto, poi, a Charpentier, è un'assenza importante ma quando viene a mancare qualche giocatore è sempre una opportunità per gli altri compagni di squadra».

Della formazione l'unica indicazione è trapelata dalle parole del tecnico circa la condizione fisica di Zerbin laddove ha precisato che «ha fatto una grande partita come tutti gli altri. Però nel corso degli allenamenti settimanali abbiamo registrato qualche acciacco. Il fatto riguarda anche Zerbin perchè era un po' che non giocava. Comunque in campo andrà, come sempre, chi sta meglio. Contro la Spal servirà l'apporto di tutti, sia di chi giocherà all'inizio, sia di chi entrerà nel corso della partita».

E a proposito della Spal, che avversario si troverà di fronte il Frosinone? «È una formazione giovane che ha fatto più punti in trasferta grazie alle tre vittorie e al pareggio di Cremona nelle ultime quattro. Sa giocare compatta con buone qualità in avanti. Dovremo avere la massima attenzione per fare il risultato».

Ciano o Novakovich per sostituire Charpentier? La risposta. «Non ho ancora deciso. Ho a disposizione sia Novakovich che Satariano il quale si allena sempre molto bene. A Monza, dove abbiamo schierato anche due attaccanti insieme, Ciano ha fatto una grande partita. Quindi decideremo chi inizierà la gara e chi entrerà per darci una grande mano».