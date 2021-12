Il Frosinone butta via una partita vinta. Ma va dato atto al Monza di averci creduto fino alla fine e a Stroppa di aver pescato il jolly (anzi tre) con l'ingresso di Carlos Augusto, Ciurria e Mazzitelli. Primo tempo con poche occasioni, i brianzoli giocano sotto ritmo ma sfiorano il vantaggio cogliendo in pieno l'incrocio dei pali con Barberis su calcio di punizione. Il Frosinone si mette l'abito da trasferta, pressing e contropiede ma Di Gregorio alza gli scudi su una percussione di Garritano. Nella ripresa, ancora l'ex Chievo in evidenza, segna di testa su assist di Zerbin. Quest'ultimo dopo pochi minuti inventa un gol bellissimo, di destro a giro dai venticinque metri. Sembra finita ma Carlos Augusto sugli sviluppi di un corner è il più svelto di tutti e la riapreal 70'. Prende coraggio il Monza e a tre dalla fine la pareggia: D'Alessandro guadagna il fondo e crossa a mezz'altezza dove Ciurria arriva tutto solo ad impattare di testa superando Ravaglia. Nel finale, arbitro richiamato dal Var: c'è un tocco di braccio di Zampano in area. Al 92' si incarica della battuta Mazzitelli che completa la rimonta e fa cantare l'U-Power Stadium, che si conferma un fortino inespugnabile in stagione.

Il tabellino

MONZA: Barberis A., Caldirola L., Colpani A. (dal 28' st Mazzitelli L.), D'Alessandro M., Di Gregorio M. (Portiere), Donati G., Gytkjaer C. (dal 38' st Finotto M.), Machin J. (dal 25' st Carlos Augusto), Marrone L., Pereira P. (dal 18' st Ciurria P.), Valoti M. (dal 38' st Vignato S.). A disposizione: Antov V., Bettella D., Brescianini M., Carlos Augusto, Ciurria P., Finotto M., Mazzitelli L., Rubbi S. (Portiere), Sampirisi M., Siatounis A., Sommariva D. (Portiere), Vignato S. Allenatore: Stroppa G..

FROSINONE: Boloca D. (dal 43' st Lulic K.), Charpentier G. (dal 44' pt Novakovich A.), Ciano C. (dal 43' st Cicerelli E.), Cotali M., Garritano L., Gori M., Ravaglia F. (Portiere), Ricci M., Szyminski P., Zampano F., Zerbin A. (dal 43' st Tribuzzi A.). A disposizione: Casasola T., Cicerelli E., De Lucia V. (Portiere), Haoudi H., Koblar L., Lulic K., Maiello R., Manzari G., Minelli S. (Portiere), Novakovich A., Satariano A., Tribuzzi A. Allenatore: Grosso F..

ARBITRO: Sig. Pezzuto di Lecce (Bottegoni e Lombardi)

Reti: al 25' st Ciurria P. (Monza), al 42' st Ciurria P. (Monza), al 45' st Mazzitelli L. (Monza) al 8' st Garritano L. (Frosinone), al 17' st Zerbin A. (Frosinone).

Ammonizioni: al 18' pt Marrone L. (Monza) al 20' pt Zerbin A. (Frosinone), al 45' pt Boloca D. (Frosinone), al 39' st Ricci M. (Frosinone).