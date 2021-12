La notizia era nell'area già da tempo (addirittura dal momento dell'arrivo di Ricci alla corte di Grosso), e riguardava l'allungamento del contratto per il centrocampista centrale del Frosinone Raffaele Maiello, in scadenza il 30 giugno 2020. Ebbene, ieri è arrivata l'ufficialità anche da parte del club di Viale Olimpia. Uno dei pochi "vecchi" che ancora fanno parte della rosa giallazzurra, ha firmato il nuovo contratto che legherà al Frosinone per un'altra stagione. Vale a dire fino al 30 giugno 2023. Ma la new vera e propria riguarda il fatto che oltre all'ex Napoli e Empoli, anche altri due calciatori canarini con contratto in scadenza sempre il prossimo 30 giugno, hanno prolungato il loro accordo con il club del presidente Stirpe. Si tratta dell'attaccante Andrija Novakovich e del centrocampista Daniel Boloca. Partiamo dal primo, arrivato nel Frosinone due anni fa e costretto in questa stagione a partire in ritardo rispetto ai compagni a causa di alcuni problemi fisici, ha trovato l'accordo fino al 30 giugno 2024. Addirittura più lunga la durata del nuovo accordo per ciò che concerne il ragazzo classe ‘98 che in questo campionato si sta mettendo particolarmente in luce e quindi è chiaro che il Frosinone punta molto su di lui. Il nuovo accordo di Boloca è per tre stagioni e quindi il suo contratto scadrà il 30 giugno 2025.