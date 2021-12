Dopo tre pareggi consecutivi, due dei quali potevano essere messi in preventivo (in casa contro il Lecce e martedì a Cremona, mentre quello dello "Stirpe" con il Pordenone meno), che alla resa dei conti sono costati la discesa dal quarto al settimo posto di classifica, per il Frosinone sembrerebbe tornato il momento di tornare a festeggiare una vittoria. Tutto ciò anche se l'avversario che i canarini si troveranno di fronte oggi alle 14 nella partita dello stadio "Benito Stirpe" non è certo dei più semplici. Stiamo parlando della Ternana, che nella graduatoria generale lamenta un ritardo di sole tre lunghezze da Maiello e compagni e che, soprattutto, nelle ultime quattro gare partite ha ottenuto due pareggi e altrettante vittorie. Il tutto, chiaramente, a dimostrazione del buon momento che l'undici di Cristiano Lucarelli sta attraversando. Facile intuire, quindi, che per venire a capo dell'avversario la compagine di Fabio Grosso dovrà giocare una gara di massima attenzione e determinazione. E, non ultimo, servirà il miglior Frosinone dal punto di vista della brillantezza di manovra. Aspetto che dopo la bella vittoria di Benevento è sembrato mancare nei ragazzi di Grosso. Questione mentale o fisica? O soltanto dovuta al fatto che alcuni calciatori hanno tirato la "carretta" da inizio campionato e ora non sono nelle migliori condizioni? Domande alle quali sarà fondamentale che l'allenatore del Frosinone riesca a trovare una risposta a cominciare dalla gara di oggi.

Aspetto tattico e tecnico

Passando a questo punto, come sempre, a quelle che potranno essere le scelte di Grosso sotto il profilo tattico e tecnico, per quanto concerne il primo aspetto non ci saranno novità di sorta rispetto al solito. Anche contro la Ternana la sua squadra verrà schierata con il modulo tattico 4-3-3. Riguardo, quindi, il probabile undici iniziale, e ricordando che anche in questa sfida i canarini saranno privi degli infortunati Brighenti e Rohden, molto probabilmente ci saranno diverse novità rispetto alla formazione che ha giocato martedì a Cremona. In particolare Lulic e Canotto potrebbero tornare dall'inizio, ma lo stesso potrebbe accadere anche per Casasola. In definitiva l'undici anti Ternana dovrebbe vedere Ravaglia in porta schierato alle spalle del quartetto arretrato composto dai centrali Gatti e Szyminski, mentre sugli esterni sono in tre per due maglie: Zampano, Cotali e Casasola. A centrocampo, come detto, dovrebbe rientrare Lulic con le conferme per il resto di Ricci e Boloca. Anche se non può essere escluso a priori un ballottaggio tra l'ex Spezia e Maiello. In attacco, infine, scontata la presenza di Chaerpetier, per la corsia di destra Canotto appare favorito su Trbuzzi, anche se quest'ultimo allo "Zini" è risultato tra i migliori in campo, mentre a sinistra ci sarà Garritano che con la Cremonese era invece stato schierato nel terzetto di centrocampo e il suo posto preso da Cicerelli.

Mister Grosso

La partita più difficile da affrontare è sempre la prossima. Anche Fabio Grosso non sfugge al detto ormai consolidato nel mondo del pallone e ritiene quella di oggi contro la Ternana la partita più difficile delle ultime tre giocate in otto giorni. Aggiungendo che la formazione di Cristiano Lucarelli «ha ottime qualità in aggiunta al momento felice che sta trascorrendo sotto il profilo dei risultati. Noi stiamo cercando di recuperare le migliori energie che dobbiamo mettere in campo perchè si tratta di un incontro in cui vogliamo fare bene e che vogliamo portare a termine con il risultato migliore».

Sui giocatori che poi dovrà mandare in campo più nulla ma soltanto parole generiche. Anche perchè è difficile che un tecnico scopra le sue carte prima dell'inizio della gara. Comunque sull'argomento Grosso ha precisato: «come sempre proverò a schierare giocatori che penso siano in grado di disputare la partita migliore. Provando, poi, a fare quei cambi che ci permettano di conquistare il successo. Insomma tocca a me fare le scelte che se vinci le hai azzeccate e se perdi non le hai indovinate. Però dico che anche contro la Ternana proverò a mettere in campo una formazione che penso possa giocare la partita migliore».

C'è anche la domanda che il tecnico ritiene interessante e riguarda il fatto che il Frosinone non è stato battuto dalle sei formazioni che lo precedono in classifica.

«Al momento non bisogna guardare in classifica il numero al fianco del nome delle squadre, che sono l'una vicina all'altra. Basta poco per salire o scendere. Invece è importante avere sempre l'equilibrio giusto. Non esaltarsi se si vince o demoralizzarsi se si perde. Fermo restando il fatto che noi affrontiamo tutte le partite cercando di offrire il massimo. Anche perché siamo in possesso delle qualità per fare bene».

Nelle ultime gare la formazione gallazzurra ha mostrato un calo di rendimento in alcuni giocatori quali Canotto, Szyminski e Lulic: è un fatto fisico, mentale o determinato da una fase involutiva? «È difficile mantenere sempre il livello molto alto mostrato in alcune gare. Comunque se abbiamo offerto prestazioni molto positive in alcune gare significa che abbiamo i mezzi per ripeterci anche su ritmi alti . Sarà il nostro obiettivo per conseguire i migliori risultati».

Infine non poteva mancare la domanda sull'attuale migliore marcatore giallazzurro: le ultime giornate hanno dimostrato che è difficile andare in gol senza Gabriel Charpenn tier. Giocherà dal primo minuto? «Non ho ancora deciso - ha precisato il tecnico dei canarini - anche perché abbiamo avuto pochi giorni a disposizione. Gabriel è in un ottimo momento di forma. Al pari di chi è entrato nel corso della partita di Cremona. Sono soddisfatto della prova di entrambi. Anche nelle altre partite chi è subentrato ha fatto bene. Sono tutti titolari ed hanno dimostrato di avere affrontato tutte le partite di campionato nel modo migliore».