Frosinone - Pordenone 2-2

Frosinone (4-3-3)

Ravaglia; Casasola (40' st Manzari), Szyminski, Gatti, Zampano; Boloca, Maiello, Lulic (11' st Cicerelli); Canotto (11' st Tribuzzi), Novakovich (11' st Charpentier), Garritano (19' st Ciano)

A disposizione: De Lucia, Minelli, Gori, Haoudi, Zerbin, Cotali, Ricci

Allenatore: Grosso



Pordenone (4-3-1-2)

Perisan; El Kaouakibi, Barison, Camporese, Perri (31' st Bassoli); Magnino (19' st Cambiaghi), Pasa, Pinato (31' st Petriccione); Folorunsho (47' st Stefani), Butic (19' st Zammarini), Pellegrini

A disposizione: Bindi, Fasolino, Ciciretti, Onisa, Secli, Chrzanowski, Sylla

Allenatore: Tedino

Arbitro: Rapuano di Rimini; assistenti Mokhtar di Lecco e Moro di Schio (Vi)

Reti: 3' st Barison, 29' e 50' st Charpentier, 41' st Cambiaghi

Note: totale spettatori: 4.609 di cui 20 ospiti; angoli: 6-2 per il Frosinone; ammoniti: 16' pt Lulic, 20' pt Garritano, 5' e 14' st El Kaouakibi, 21' st Zammarini, 25' st Grosso (all), 30' st Maiello, 38' st Ciano, 43' st Perisan, 44' st Magnino; espulso: 14' st El Kaouakibi; recuperi: 1' pt' ; 6'+1 st; prima della gara osservato 1' di raccoglimento per la prematura scomparsa di Simone Perisan, fratello del portiere del Pordenone, Samuele



Il Frosinone va due volte sotto, ma ringrazia Charpentier che entrato dalla panchina riprende prima Barison e poi Cambiaghi, al 96' siglando un 2-2 che impedisce alla truppa di Grosso di incappare nel più clamoroso dei testa-coda, con il Pordenone ultimo in classifica che accarezza il sogno del colpaccio fino agli ultimissimi secondi. Dopodomani si va a Cremona per il turno infrasettimanale.

