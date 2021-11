Una battaglia sportiva duranta 94 minuti senza vinti né vincitori: finisce 0-0 il big match Frosinone-Lecce al termine di una gara giocata con agonismo, concentrazione e solidità difensiva da ambo le parti. Un solo tiro in porta dei locali, debole e centrale con Novakovich subentrato a Charpentier, uno per i salentini, con Coda, il cui diagonale ha esaltato i riflessi di Ravaglia. In pieno recupero i brividi maggiori ma senza grossi pericoli con l'incursione di Tribuzzi ben controllato da Barreca e un tiro di piatto al volo di Rodriguez sull'esterno della rete.

Il tabellino

Frosinone-Lecce 0-0

Frosinone (4-3-3)

Ravaglia; Zampano, Szyminski, Gatti, Cotali; Boloca, Ricci (26' st Maiello), Lulic (16' st Cicerelli); Canotto (16' st Tribuzzi), Charpentier (26' st Novakovich), Garritano (33' st Manzari)

A disposizione: De Lucia, Minelli, Rohden, Haoudi, Zerbin, Ciano, Casasola

Allenatore: Grosso

Lecce (4-3-3)

Gabriel; Gendrey (31' st Calabresi), Dermaku, Lucioni, Barreca; Majer (1' st Bjorkengren), Hjulmad, Gargiulo (34' st Blin); Di Mariano, Oliveri (17' st Coda), Strefezza (31' st Rodriguez)

A disposizione: Bleve, Vera, Meccariello, Helgason, Bjarnason, Listkowski, Gallo

Allenatore: Baroni

Arbitro: Fabbri di Ravenna; assistenti Lo Cicero di Brescia e Ceccon di Lovere (Bg)

Quarto Uomo Monaldi

di Macerata; Var Giua di Olbia, Avar Imperiale di Genova

Note: spettatori 7.883; angoli: 4-2 per il Frosinone; ammoniti: 34' pt Hjulmand, 44' pt Ricci, 7' st Lulic, 31' st Dermaku, 40' st Manzari; recuperi: 0' pt; 4' st

