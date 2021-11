Le buone notizie che si attendevano dalla "Città dello Sport" di Ferentino, dove ieri pomeriggio i canarini hanno svolto la prima seduta di allenamento in vista della partita con il Lecce, sono arrivate puntuali per confermare quanto già anticipato nella seconda metà della settimana scorsa. Zampano, Rohden e Boloca sono tornati a disposizione di Grosso e, quindi, disponibili per la gara contro la formazione di Baroni. I postumi della forma di affaticamento, accusata dai primi due giocatori, sono stati superati, come pure l'infortunio, causato alla gamba sinistra del giovane centrocampista dall'intervento violento del difensore Glik, non ha provocato danni tali da mettere fuori causa il centrocampista. Dunque l'inizio settimana della preparazione è scattato in un ambiente in cui si respira l'aria che precede le sfide importanti. Cioè c'è consapevolezza della forza dell'avversario ma anche lo spirito giusto per batterlo. Nella seduta di ieri Grosso e il suo staff hanno impegnato la squadra all'inizio in un lavoro tattico e, quindi, in una serie di partite finali cui hanno preso parte tutti i giocatori della rosa con la sola eccezione di Brighenti, che sta recuperando dall'infortunio, e del giovane Satariano, ancora impegnato con la nazionale di Malta. Oggi di nuovo in campo per una doppia razione di allenamenti al mattino e nel pomeriggio. Che continueranno fino alla rifinitura di venerdì mattina, tutti affrontate con il massimo impegno. Soprattutto per scongiurare qualsiasi sorpresa che spesso si presentano quando si riprende dopo una sosta. È la terza di quest'anno e nelle due precedenti il Frosinone ha conseguito altrettanti risultati... senza lode e senza infamia. Cioè pareggiando entrambe le partite: la prima in casa contro il Perugia con il risultato di 0 a 0 e la seconda a Cosenza 1 a 1. Non è andata meglio ai canarini nello scorso campionato quando le soste sono state tre nel girone di andata: vittoria sull'Ascoli 1 a 0 allo "Stirpe" alla terza giornata; sconfitta in casa con il Cosenza 2 a 0 all'ottava e pareggio 0 a 0 Vicenza al 18° turno. Venendo alla partita contro la squadra salentina possiamo azzardare, anche se mancano cinque giorni alla gara, che il recupero di Zampano, Boloca e Rohden pone Fabio Grosso nella possibilità di confermare in blocco lo schieramento che allo stadio "Vigorito" di Benevento ha inflitto la dura punizione alla formazione sannita. I canarini nell'occasione hanno offerto una prestazione da incorniciare, al di là della giusta espulsione dal terreno di gioco di Glik che non è stata la causa della disfatta. Dunque anche contro il Lecce in porta dovrebbe esserci Ravaglia, che sta crescendo di partita in partita e, davanti all'estremo difensore, i quattro del reparto arretrato con Casasola a destra, Gatti e Szyminski centrali e Zampano a sinistra. A centrocampo, se Boloca sarà nella condizione di garantire presenza attiva, dovrebbe esserci lui in compagnia di Ricci e Lulic negli altri due ruoli. Soprattutto dopo che il croato ha firmato i primi due gol in maglia giallazzurra alla grande: di precisione il primo e con una conclusione violenta il secondo. In avanti non vediamo perchè non debbano esserci riconferme per Canotto, Charpentier e Garritano.