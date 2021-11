Il Frosinone sbanca il "Vigorito" di Benevento con una vittoria fragorosa: 4-1 ai giallorossi di mister Caserta, che restano in dieci al 25' del primo tempo per un rosso a Glik dopo un fallo su Boloca (costretto a lasciare il campo). La decisione dell'arbitro è arrivata dopo aver rivisto l'azione al monitor su segnalazione del Var. Da quel punto in poi i sanniti hanno perso misure ed equilibrio sia in difesa sia a centrocampo ed il Frosinone è passato con facilità, segnando due gol di pregevole fattura con Lulic. Nella ripresa la chiude virtualmente Charpentier dopo una bella sgroppata di Gatti e la ciliegina la mette Cicerelli con una bella punizione. Il gol della bandiera dei campani lo segna Di Serio al 78' con i giochi ormai chiusi da tempo

Il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Manfredini; Letizia, Glik, Barba, Masciangelo (29' st Calò); Viviani (29'st Di Serio), Acampora (dal 14'st Foulon), Ionita; Elia; Moncini (dal 14'st Tello), Lapadula. A disposizione: Muraca; Vokic, Vogliacco, Improta, Insigne, Sau, Talia, Brignola. Allenatore: Caserta

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca (dal 29'pt Cicerelli), Ricci (dal 34'st Maiello), Lulic; Canotto (dal 19'st Tribuzzi), Charpentier (dal 19'st Novakovich), Garritano (dal 34'st Rohden). A disposizione: De Lucia, Minelli; Zerbin, Ciano, Cotali, Bevilacqua, Manzari. Allenatore: Grosso

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Assistenti: Valeriani e Affatato; IV uomo: Marotta; Var: Valeri; Avar: Rocca

Ammoniti: 32'pt Szyminski, 2'st Casasola, 22'st Zampano, 28'st Tello, 29'st Viviani, 35'st Ionita

Espulsi: 25'pt Glik

Marcatori: 35'pt Lulic, 48'pt Lulic, 5'st Charpentier, 30'st Cicerelli, 33'st Di Serio

Note: Recupero 3'pt/ 0'st;

