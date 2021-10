Finisce 2-1 per il Frosinone, che va in gol con Gatti e Ricci, superando l'Ascoli e festeggiando i primi tre punti stagionali in casa. Vittoria del gruppo. Meritata. Ha sofferto il giusto nel finale la squadra di Grosso quando Dionisi e compagni hanno spinto al massimo per la ricerca del pari dopo che Bidaoui aveva accorciato le distanze. I padroni di casa si sono difesi con ordine.

Il tabellino

FROSINONE-ASCOLI 2-1 (primo tempo 1-0)

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Szyminski, Zampano; Lulic, Ricci (29' st Maiello), Boloca (47' st Cotali); Canotto (29' st Zerbin), Charpentier (16' st Novakovich), Garritano (29' st Cicerelli). A disposizione: De Lucia, Minelli, Gori, Haoudi, Tribuzzi, Ciano. All. Grosso.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Salvi, Botteghin, Quaranta, Baschirotto (21' st D'Orazio); Collocolo (11' st Fabbrini), Buchel (34' st Eramo), Caligara (11' st Iliev); Maistro (1' st Sabiri); Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Tavcar, Petrelli, Donis, Avlonitis, Franzolini, De Paoli. All. Sottil.

ARBITRO: Maggioni di Lecco.

RETI: 32' pt Gatti (F), 3' st Ricci (F), 20' st Bidaoui (A).

NOTE: 8mila spettatori circa; ammoniti Boloca, Cicerelli per il Frosinone, Collocolo per l'Ascoli; corner 9-5 per il Frosinone; recuperi 2' pt, 4' st

(Su Ciociaria Oggi domani in edicola ampi servizi, le pagelle, le immagini dallo stadio, il punto sulla Serie B)