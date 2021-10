Finisce 1-1 a Cosenza, con un gol per tempo. Per i locali in rete Gori su calcio di rigore assegnato per un fallo di Maiello su Caso. Nella ripresa dopo i cambi operati da Grosso i canarini cambiano passo. Tanta sostanza da Boloca che entra nell'azione del gol del pareggio intercettando un rinvio di Vigorito in fase di disimpegno, riuscendo poi a liberare Novakovich, freddissimo in area per la rete del pareggio. I giallazzurri ci provano fino alla fine ed hanno altre due occasioni con Garritano ma il Cosenza resiste.

Il tabellino

COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Pirrello; Situm, Carraro, Palmiero (32′ st Vallocchia), Boultam (32′ st Florenzi), Corsi; Gori (45′ st Kristofferson), Caso (21′ st Gerbo). A disp.: Saracco, Matosevic, Bittante, Minelli, Venturi, Eyango, Panico, Sueva. All.: Zaffaroni

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Casasola, Gatti, Cotali, Zampano; Rohden (22′ st Charpentier), Ricci (11′ st Boloca), Maiello (11′ st Lulic); Canotto (42′ st Tribuzzi), Ciano (12′ st Novakovich), Garritano. A disp.: De Lucia, Minelli, Szyminski, Zerbin, Cicerelli, Gori, Bevilacqua. All.: Grosso

ARBITRO: Forneau di Roma 1

MARCATORI: 20′ pt Gori (C, rig.), 27′ st Novakovich (F)

NOTE: Spettatori circa 5000 con rappresentanza ospite. Ammoniti: Caso (C), Ricci (F), Ciano (F), Palmiero (C), Corsi (C). Angoli: 8-1 per il Frosinone.