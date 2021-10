È iniziata con un giorno di anticipo la quarta trasferta di campionato del Frosinone che, domani pomeriggio, affronterà il Cosenza allo stadio "San Vito-Gigi Marulla". Grosso ha portato con sé per l'importante e difficile partita venticinque canarini, lasciando a casa i due infortunati Brighenti e Kremenovic nonchè i giovani difensori Koblar e Klitten e l'attaccante Satariano, rientrato in sede mercoledì dopo aver assolto agli impegni con la nazionale di Malta. Da ieri pomeriggio, dunque, il Frosinone si è spostato a Cosenza con i tre portieri Ravaglia, De Lucia e Minelli; con i sei difensori Casasola, Cotali, Gatti, Szyminski, Zampano e Bevilacqua; con gli otto centrocampisti Boloca, Garritano, Gori, Haoudi, Lulic, Maiello, Rohden e Ricci e con gli otto attaccanti Canotto, Charpentier, Ciano, Cicerelli, Manzari, Novakovich. Tribuzzi e Zerbin. Prima della partenza alla volta della Calabria la squadra ha effettuato il penultimo allenamento sul campo della "Città dello Sport" di Ferentino. Esercitazioni tecniche con partitella finale è stato il programma dell'allenamento al quale non hanno partecipato gli infortunati Brighenti e Kremenovc, che hanno continuato a sottoporsi alle terapie del caso, mentre Szyminski ha lavorato in gruppo solo parzialmente. La seduta di rifinitura che concluderà la preparazione all'incontro è in programma stamane e si svolgerà a Cosenza. 
Dicevamo all'inizio di gara importante e difficile e lo dimostra il fatto che la formazione di Marco Zaffaroni, se ha conquistato un solo punto in trasferta con il pareggio 1 a 1 di Perugia, in casa ha fatto il pieno con tre vittorie (Vicenza, Como e Crotone) in altrettante gare. Con il risultato di avere gli stessi punti del Frosinone che, in trasferta, ha fatto meglio con sette punti e, insieme al Perugia, con la porta ancora inviolata.

Ipotesi di formazione - Dopo il fallimento del cambio di modulo deciso in occasione della partita persa con il Cittadella, Grosso tornerà all'antico che ha fruttato punti soprattutto fuori casa e cioè al 4-3-3. In questo caso la formazione iniziale ruota quasi completamente sulla decisione che il tecnico adotterà per quanto riguarda il difensore Szyminski che, dopo la forma di affaticamento muscolare accusata, ha preso parte a tutte le sedute settimanali, ma lavorando solo parzialmente in gruppo. Di conseguenza diventa importante anche la rifinitura di stamane ai fini delle scelte definitive. Se sarà completamente recuperato il polacco sarà in campo, diversamente no. Il Frosinone non può correre alcun rischio per Szyiminski considerando anche la situazione di diffida in cui versa Gatti. Nel primo caso la difesa si schiererebbe con Zampano, Gatti, Szyminski e Cotali; in caso contrario Casasola potrebbe prendere il posto del polacco. A centrocampo Ricci dovrebbe essere il play con le mezze ali Rohden e Boloca e in avanti il tridente formato da Canotto, Ciano, Garritano. Pronti per le sostituzioni il rientrante Maiellol Lulic e Gori per i centrocampo e in attacco Novakovich, Charpentier, Zerbin e Cicerelli. A meno che Grosso non decida di schierare nel ruolo di mezzala Garritano al posto di Rohden o di Boloca a beneficio di Zerbin.