Sarà lo stadio "Benito Stirpe" di Frosinone il teatro della terza gara della nazionale italiana Under 20 impegnata nel torneo "8 Nazioni". L'incontro è in programma martedì con fischio d'inizio alle ore 15 e l'avversario dei ragazzi di mister Bollini sarà il Portogallo. Una gara molto appassionante alla quale si potrà assistere in maniera del tutto gratuita. Per farlo basterà essere in possesso del green pass e quindi accreditarsi in tempo utile sul sito vivaticket (entrati nella pagina riguardante la partita Italia-Portogallo appunto, basterà premere "acquista" e il tutto, come detto, avverrà in modo gratuito). Oltre agli azzurrini e al Portogallo, a questo torneo "8 Nazioni" partecipano anche la Romania, la Norvegia, l'Inghilterra, la Germania, la Repubblica Ceca e la Polonia. Prima di questa gara l'undici di Bollini è già sceso in campo in due occasioni. Nella prima si è imposto per 2 a 0 in casa alla Polonia, mentre nella seconda ha ottenuto un esaltante pareggio (1 a 1) tre giorni fa sul campo dell'Inghilterra. Questi gli altri incontri fin qui giocati nel torneo: Romania - Portogallo 2-1, Repubblica Ceca - Germania 0-2, Germania - Norvegia 1-1, Inghilterra - Romania 6-1, Portogallo - Polonia 0-0, Portogallo - Norvegia 1-2, Romania - Repubblica Ceca 2-1 e Polonia - Germania 0-0.

Classifica

Romania 6, Germania 5, Inghilterra, Italia e Norvegia 4, Polonia 2, Portogallo 1, Repubblica Ceca 0.

Per chiudere questa la lista dei convocati di Bollini per l'incontro di dopodomani allo stadio "Stirpe".

Portieri: Gelmi (Feralpisalò), Garofani (Juventus) e Rinaldi (Aquila Montevarchi).

Difensori: Bouah (Teramo), Barbieri (Juventus), Ghislandi (Turris), Armini (Piacenza), Dalle Mura (Cremonese), Viti (Empoli), Ponsi (Modena) e Ricci (Juventus).

Centrocampisti: Bove (Roma), Gyabuaa (Perugia), Milanese (Alessandria), Bianco (Fiorentina), Leone (Juventus), Cortinovis (Atalanta), Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia).

Attaccanti: Maldini (Milan), Oristanio (Volendam), Cangiano (Bologna), Sekulov (Juventus), Pecorino (Juventus), Di Serio (Benevento) e Cudrig (Juventus).