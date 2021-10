Il Frosinone concluderà, con la rifinitura in programma questa mattina, la preparazione alla 20ª sfida con il Cittadella. Sicuramente la più importante tra quante finora disputate perchè la formazione di Grosso ha un'altra occasione per mettere finalmente a segno il primo successo di campionato sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe". Non sarà impresa facile dal momento che in Serie B ogni incontro nasconde le sue insidie che i canarini sono chiamati anche questa volta a superare, mettendo in campo coraggio e cattiveria agonistica oltre alle qualità tecniche che possiedono in abbondanza. Ieri pomeriggio la squadra è stata impegnata nella penultima seduta sotto lo sguardo attento del tecnico che dovrà valutare le condizioni con le quali i singoli giocatori stanno giungendo all'incontro. Dopo la fase del riscaldamento lo staff tecnico ha fatto svolgere una serie di esercitazioni tecniche con particolare cura alle palle inattive. Maiello, Charpentier e Canotto si sono allenati di nuovo in gruppo ma solo parzialmente. Detto questo, Grosso sta ponendo la massima attenzione su alcuni dettagli per migliorare le due fasi di gioco soprattutto nella gare interne. Il Frosinone ha fatto registrare finora insieme al Pisa il migliore assetto difensivo con quattro gol che sono stati incassati in due delle tre partite giocate in casa. È un paradosso che balza evidente leggendo i risultati degli incontri con Parma e Brescia, mentre in trasferta Ravaglia è ancora imbattuto. Anche se le due reti prese dal Brescia sono scaturite la prima in un momento della gara in cui il Frosinone era in inferiorità numerica con Zampano fuori campo, e la seconda in seguito all'errore dello stesso Ravaglia. Ciò nonostante il tecnico dei canarini sta cercando di eliminare il più possibile il rischio di altri errori. Come pure sta cercando di dotare la squadra di una dose maggiore di cattiveria nell'area di rigore avversaria per sfruttare al meglio le occasioni da gol che riesce a creare. In modo particolare quelle su palla inattiva. Comunque contro il Cittadella vedremo sicuramente un Frosinone deciso anche sotto l'aspetto agonistico perchè l'intera posta in palio fa sempre più gola ad una squadra che, pur offrendo prestazioni molto positive, non è finora riuscita a conquistarla davanti ai propri tifosi.

Ipotesi formazione

Con tutta probabilità domani Grosso confermerà l'undici che ha giocato a Reggio Calabria. Cioè Ravaglia sarà nuovamente a difesa della porta e davanti a lui il pacchetto difensivo formato da Zampano e Cotali terzini con Gatti e Szyminski centrali. A centrocampo Ricci sarà chiamato a giocare la terza partita dall'inizio con Rohden a destra e Boloca a sinistra. In avanti il tridente formato da Zerbin, Ciano e Garritano. La novità rispetto all'ultima gara è rappresentata da Maiello che dovrebbe sedere in panchina per entrare nel corso della gara con tutti gli altri canarini ponti a dare il loro contributo se chiamati in campo da Grosso. Insomma ultima partita di straordinari per chi ha giocato di più, prima della seconda sosta di campionato.