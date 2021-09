Torna con un buon punto dalla trasferta in Calabria il Frosinone di Fabio Grosso. Al "Granillo" gara senza reti, con difese guardinghe e centrocampo solidi. Meglio nel primo tempo i canarini, meglio gli ospiti nella ripresa, con Cortinovis che dopo il 90' ha sfiorato un gran gol a giro ma è stato strepitoso Ravaglia con la punta delle dita a deviare in angolo. Al 20' era stato Micai ad opporsi ad una punizione di Ciano con la palla sbucata pericolosamente in area, la ribattuta di Cotali è alta. Ospiti che spingono e trovano una serie di calci d'angolo ma Reggini e compagni allontanano il pericolo.

Nel secondo tempo, sempre su corner è Crisetig di testa a non trovare la porta e al 22' Rivas da buona poisizione spara alto. Al 32' ci prova anche Boloca, non va. La gara scivola via senza clamorose occasioni da gol, tranne quella in pieno recupero di Cortinovis.

Il tabellino

REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig (36' st Bianchi); F. Ricci (1' st Laribi), Bellomo (22' st Cortinovis), Rivas (43' st Liotti); Galabinov (22' st Montalto). A disposizione: Turati, Loiacono, Stavropoulos, Amione, Gavioli, Denis, Tumminiello. Allenatore: Aglietti.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali (40' st Casasola); Rohden (18' st Cicerelli), M. Ricci, Boloca; Zerbin (18' st Zerbin), Ciano (26' st Novakovich), Garritano (26' st Lulic). A disposizione: De Lucia, Minelli, Klitten, Gori, Satariano, Kremenovic, Manzari. Allenatore: Grosso.

Arbitro: Sozza di Seregno; assistenti Trincheri di Milano e Cipriani di Empoli.

Note: spettatori: 5034, di cui 48 ospiti; angoli: 9-2 per il Frosinone; ammoniti: 23' pt Gatti, 34' pt M. Ricci, 36' st Rivas, 41' pt Crisetig, 43' pt Boloca, 12' st Regini, 24' st Garritano, 46' st Novakovich; recuperi: 1' pt; 4' st.