Nemmeno il tempo di godersi la meritata vittoria di venerdì sera sul campo del Como, che il Frosinone è chiamato a tornare subito in campo. Questa sera (fischio d'inizio alle ore 20,30), la formazione di Fabio Grosso è attesa dalla gara del "Benito Stirpe" contro il Brescia. Un vero e proprio big match, considerando che la compagine di Pippo Inzaghi occupa il secondo posto di classifica con dieci punti, mentre i canarini sono in piena zona play off a quota otto. Un bel bottino maturato fin qui soprattutto fuori casa, dove i giallazzurri hanno ottenuto due vittorie in altrettante gare giocate, mentre tra le mura amiche sono arrivati soltanto due pareggi. E allora è innegabile che sia arrivato il momento di vincere anche la prima partita in casa. Impresa non facile, come si può evincere dalla classifica delle "rondinelle", ma non certo impossibile. Soprattutto se il Frosinone riuscirà a mettere in campo l'ottima fase difensiva delle ultime tre partite in cui ha subìto zero reti ma soprattutto rischiato davvero poco e, di contro, a imporre in fase di possesso i suoi ritmi come ha fatto praticamente in tutte le gare fin qui giocate ad eccezione di quella interna contro il Perugia. Chiaro, poi, che la sfida di questa sera potrebbe rappresentare una particolare incognita per il fatto che si è giocato soltanto tre giorni prima e quindi per forza di cose dovrebbero esserci delle novità per quanto riguarda lo schieramento da opporre ai lombardi.

Aspetto tattico e tecnico - E qui entriamo allora come sempre nell'aspetto più prettamente tattico e tecnico. Per quel che riguarda il primo non pensiamo che, almeno inizialmente, Grosso abbia intenzione di modificare quel 4-3-3 che la sua squadra sta interpretando fin qui molto bene. Qualche novità, invece, come detto, può essere prevista a livello di uomini. Ma in tal senso possono essere fatte solo delle ipotesi visto che nell'occasione per il tecnico del Frosinone non c'è nemmeno stata la conferenza pre partita che avrebbe potuto sciogliere qualcuno dei tanti dubbi. Partiamo, comunque dalla lista dei convocati della quale non fanno parte nemmeno questa volta gli infortunati Brighenti e Maiello. Per il resto questa sera potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto di qualcuno Casasola, Cicerelli, Novakovich, Charpentier e Ricci.

I precedenti

Il campionato di serie B è l'unico evento calcistico che ha visto il Frosinone e il Brescia avversari. Per la precisione sedici sono state le sfide. La metà giocate allo stadio "Mario Rigamonti" e l'altra metà tra il "Comunale" e il "Benito Stirpe". Il bilancio è in perfetto equilibrio dal momento che, oltre a due pareggi, le due formazioni hanno conquistato sette vittorie ciascuna. La prima partita si è giocata in casa del Frosinone nel campionato 2006/2007 e precisamente il 9 dicembre con i canarini che si sono imposti per 2 a 1, grazie alle reti di Lodi e Fialdini mentre di Maccan è stato il gol della bandiera per gli ospiti. Con lo stesso risultato il Frosinone ha battuto il Brescia nel penultimo incontro della serie, giocato il 28 novembre dell'anno scorso sempre allo stadio "Rigamonti" grazie alle reti del difensore Zampano e dell'attaccante Parzyszek (gol della bandiera realizzato da Torregrossa) e il 1° maggio 2018. Questa volta in gol per i canarini sono andati Mirko Gori e Camillo Ciano. In quella occasione l'attaccante di Marcianise è riuscito a battere il portiere Minelli, da pochi giorni diventato canarino, al quinto ed ultimo minuto del recupero concesso dall'arbitro Marinelli di Tivoli. Ma il Frosinone ha battuto le rondinelle anche allo "Stirpe" nella gara di andata del campionato 2017/2018 grazie alle reti di Citro e di Dionisi. L'ultima sfida si è giocata sempre allo "Stirpe" (il 13 marzo scorso) se l'è aggiudicata immeritatamente il Brescia grazie alla marcatura di Ndoj nei minuti di recupero del secondo tempo. Frosinone e Brescia si sono affrontati anche in amichevole il 7 settembre 2019 sul campo "Gino Corioni" di Ospitaletto. Tre a due il risultato a favore della squadra allenata da Corini. In gol Balotelli, Romulo e Bisoli per le rondinelle; Trotta e Vitale per i canarini.