Basta mezz'ora al Frosinone che capitalizza al massimo due leggerezze difensive del Como per indirizzare lan gara: prima Garritano al 15' su un cross di Canotto su cui Varmier non riesce ad arrivare, poi il centrale difensivo dei lombardi con un retropassaggio a Gori propizia il raddoppio di Rohden: il portiere pressato da Garritano che recupera palla e la serve allo svedese. Al 31' i canarini sono avanti di due reti.

I locali provano a scuotersi a fine tempo: l'uscita di Ravaglia su Cerri fa carambolare la palla su La Gumina che calciare ma trova trovando la deviazione di Szyminski in calcio d'angolo. Nella ripresa al 58' ci prova Cerri di destro ma Ravaglia c'è. Dopo la girandola di cambi al 69' una punizione dai 30 metri calciata da Kabashi finisce sopra la traversa. Il Frosinone gestisce e non disdegna di proiettarsi in avanti anche se non riesce a creare palle gol. A quattro dalla fine ci prova Charpentier in area ma è ben marcato. La gara si chiude con il sesto angolo dei comaschi, senza esito. Palla bloccata da Ravaglia.

IL TABELLINO

COMO-FROSINONE 0-2

COMO (4-4-2): S.Gori; Vignali (dal 18' st Parigini), Scaglia, Varnier, Ioannou; Iovine, Bellemo, H'Maidat (dal 9' st Kabashi), Chajia (dal 18' st Luvumbo); La Gumina (dal 9' st Gliozzi), Cerri (dal 30' st Gabrielloni). A disposizione: Facchin, Toninelli, Solini, Bertoncini, Gatto, Arrigoni, Cagnano. All. Gattuso.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca, (dal 24' st Ricci) Garritano;(dal 43' st M.Gori) Canotto (dal 13' st Tribuzzi), Ciano (dal 13' st Charpentier), Zerbin (dal 24' st Cicerelli). A disposizione: De Lucia, Minelli, Cicerelli, Novakovich, Lulic, Kremenovic, Manzari, Ricci, Casasola. All. Grosso.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Marcatori: Garritano al 15', Rohden al 31' pt.

NOTE - Spettatori 1.645, incasso di 23.522 euro. Ammoniti: Cotali, Tribuzzi, Gatti, Gabrielloni. Angoli: 6-8.