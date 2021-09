Siamo ormai alla vigilia della seconda trasferta di campionato e, dopo la seduta di rifinitura di stamane, il Frosinone è partito alla volta di Como per disputarvi domani pomeriggio l'incontro con la matricola lariana di Giacomo Gattuso. Quando i canarini avranno concluso il lavoro settimanale di preparazione all'incontro, per Fabio Grosso inizierà quello, altrettanto importante, riguardante le scelte da fare per schierare in campo la migliore formazione. Ora non vogliamo dire che il tecnico abbia atteso la vigilia dell'incontro per decidere l'undici anti Como, anche perchè una bozza di schieramento il tecnico l'ha sicuramente maturata dopo aver condotto gli allenamenti settimanali. A quel punto dovrà solo fare quadrare il tutto dopo avere visionato, per l'ultima volta, le condizioni fisiche dei singoli nel corso della rifinitura. Comunque si tratta pur sempre di decisioni da prendere, ed anche di una certa difficoltà, considerando l'ampia rosa a disposizione. Però sono problemi di abbondanza che ogni tecnico vorrebbe sempre avere. Nel caso di Grosso qualche dubbio potrebbe esserci per quanto riguarda i tre canarini di centrocampo e i tre che formano il tridente d'attacco. Decisioni da ponderare bene anche perchè bisognerà tornare a giocare lunedì prossimo. Comunque per la zona nevralgica del campo potrebbe essere la volta buona per Matteo Ricci, anche se soltanto l'allenatore conosce le condizioni attuali dell'ex Spezia. In campo il centrocampista ci sarà, bisognerà vedere se all'inizio o nel corso della partita. Chi resterà fuori tra Maiello, Boloca e Garritano o al posto di chi subentrerà? Stesso discorso in attacco per Emanuele Cicerelli che ha offerto una buona prestazione nella mezzora che ha giocato contro il Perugia. Potrebbe essere schierato come esterno ma al posto di Zerbin o di Canotto? Bisognerà vedere chi tra i due sta meglio nella considerazione che, come detto, c'è il Brescia da affrontare al "Benito Stirpe" dopo due giorni soltanto. A prescindere dalle scelte che il tecnico sarà chiamato a fare, il Frosinone ha le carte in regola per conquistare punti importanti. Il Como è avversario di riguardo ma Maiello e compagni hanno le qualità tecniche e anche agonistiche per imporsi. Ieri, intanto, la squadra è tornata ad allenarsi sul rettangolo di gioco del "Benito Stirpe". Dopo la fase riscaldamento, Grosso e i suoi collaboratori hanno impegnato il gruppo nello sviluppo di alcune situazioni tattiche e poi c'è stato un lavoro sulle palle inattive. Tutti presenti ad eccezione del solito Brighenti, mentre Novakovich e Manzari hanno proseguito con il lavoro presonalizzato.