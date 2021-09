Un Frosinone che ha avuto due settimane per prepararsi alla sfida con il Perugia, scenderà in campo domani allo "Stirpe" (ore 14) intenzionato a proseguire nel solco di inizio campionato, dopo la bella prova con il Parma e il successo a Vicenza.

I convocati

Sono 25 i giallazzurri convocati da mister Grosso per la gara Frosinone-Perugia in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe'.

Di seguito l'elenco completo:

Portieri:

De Lucia, Minelli, Ravaglia

Difensori:

Bevilacqua, Gatti, Szyminski, Zampano, Cotali, Casasola

Centrocampisti:

Boloca, Garritano, Haoudi, Maiello, Rodhen, Ricci, Gori, Lulic

Attaccanti:

Canotto, Ciano, Charpentier, Novakovich, Tribuzzi, Zerbin, Manzari, Cicerelli

Mister Grosso

In sede di pre match tra i tanti argomenti affrontati dal tecnico, quello relativo ai tanti nuovi giocatori arrivati e l'entusiasmo subito salito dopo le prime prove.

"La responsabilità la dobbiamo avvertire sempre, come ho detto anche nel passato. Quella responsabilità di rappresentare una società seria, una tifoseria passionale e una squadra che nel recente passato ha sempre fatto molto bene. Siamo contenti - ha detto il mister - dell'entusiasmo che si sta creando, non dobbiamo pensare a cose diverse rispetto a quelle sulle quali abbiamo ragionato fino ad oggi. Dobbiamo pensare a lavorare, a mettere sul campo le qualità e migliorarle giorno dopo giorno perché solo così potremmo cercare di divertirci in questo campionato. Come dico sempre ai ragazzi, le cose che si vogliono fare non vanno dette ma bisogna sudare e lavorare per raggiungerle".