Dopo la doppia seduta svolta mercoledì, giorno di ripresa degli allenamenti da parte del Frosinone, ieri pomeriggio la compagine di Fabio Grosso si è nuovamente ritrovata nella struttura della "Città dello Sport" di Ferentino. Dopo la fase di riscaldamento si è passati a un lavoro di natura aerobico ed esercitazioni tecniche. Così come in occasione della ripresa dell'altro ieri, assente l'attaccante Satariano (è impegnato con la nazionale di Malta e nella gara vinta mercoledì dalla formazione del suo Paese contro Cipro è subentrato negli ultimi venti minuti), che tornerà a disposizione soltanto da metà della prossima settimana, oltre a Brighenti infortunato. A tal proposit, nel corso della conferenza stampa del responsabile dell'area tecnica dei giallazzurri, Guido Angelozzi, si è parlato anche del problema occorso al capitano.

«Purtroppo - ha detto - per lui sarà necessario un piccolo intervento chirurgico alla caviglia (ieri pomeriggio a Bologna) che lo terrà lontano dei campi di gioco per un periodo che dovrebbe aggirarsi intorno ai due-tre mesi. Gli facciamo in bocca al lupo».

Per il resto tutti gli a disposizione, compreso gli ultimi arrivati Lulici, Ricci, Casasola e Cicerelli, e preparazione al ritorno in campo previsto per sabato 11 settembre allo "Stirpe" contro il Perugia, che prosegue a pieno ritmo e senza intoppi. Oggi nuova seduta di allenamento ma in questa occasione al mattino.