Aprire una trattativa è facile dopo aver individuato il calciatore da prendere, chiuderla è molto più difficile perchè devono combaciare a volte due e a volte tre esigenze. Che sono quelle della società che cede e dell'altra che acquista oltre, ovviamente, al giocatore. Se si considera che Guido Angelozzi ne ha chiuse trentanove in una sola sessione di mercato, quella da poco conclusa, se non è record poco ci manca. Il direttore dell'Area tecnica del Frosinone Calcio ne ha parlato nel corso della conferenza che si è tenuta in presenza nella sala stampa dello stadio "Benito Stirpe". Lo ha sottolineato lui stesso precisando che il mercato è durato troppo e con troppi giocatori trattati. «Quasi tre mesi di trattative. Ricordo che a Catania in un giorno ne ho chiuse undici. Questa volta ho avuto molto più tempo per il discorso acquisti».


Che è andato oltre quello programmato? «Il nostro obiettivo di partenza - ha precisato Angelozzi- era quello di ringiovanire la rosa, di abbassare i costi di gestione e di formare il gruppo. Ci sono state delle situazioni nuove che non si ipotizzavano e che hanno inciso sul programma. Come la vicenda della mancata iscrizione del Chievo che ha liberato giocatori che, grazie a Stirpe, siamo riusciti a portare al Frosinone».

Come anche l'opportunità «di ingaggiare Matteo Ricci - ha continuato il direttore dell'Area tecnica - convocato anche in Nazionale ed elogiato giorni fa dal ct Mancini. La società ovviamente, non si è fatta sfuggire l'opportunità grazie a un ulteriore sacrificio del patron. Abbiamo messo sotto contratto giocatori ritenuti funzionali al nostro programma triennale, che tale resta e che non si può cambiare tutto d'un tratto. Aggiungo invece che abbiamo voluto costruire una base solida inserendo giovani che nel prossimo futuro ci permetteranno di arrivare a un monte ingaggi sostenibile».

Una rosa normale

Per Guido Angelozzi l'attuale rosa non è extralarge come si dice e comunque inferiore alle 35 unità. A parte che, come detto, comprende alcuni giovani che dovranno maturare e poi vi sono inseriti anche i calciatori in esubero che sono Tabanelli, D'Elia, Ardemagni e Bastianello che non hanno avuto mercato e con qualcuno che ha addirittura rifiutato di andare via.

«Sicuramente è un loro diritto e si alleneranno fino al 30 giugno dell'anno prossimo nel Frosinone. Ma non saranno reintegrati perchè la società non è intenzionata a tornare indietro».

E Iemmello? «Non siamo riusciti a trasferirli in un'altra società ma attualmente ci sono altri paesi in cui il mercato è aperto. Se non riusciremo a cederlo resterà con noi. Vorrà dire che saremo trentuno. Ma ripeto che questo numero comprende alcuni giovani del 2002 che dovranno crescere».

Perchè tanti prestiti? «Non siamo l'Inter e non possiamo acquistare tutti a titolo definitivo. Stiamo costruendo il futuro del Frosinone e per alcuni prestiti abbiamo il diritto di riscatto e controriscatto come per esempio Manzari, che diverrà nostro dopo i due anni di prestito. Comunque in trenta anni di attività non mi era mai capitato di fare una campagna acquisti e cessioni di questo tipo. Spero mi vada bene».

Centodieci e lode, dunque, per come ha condotto e concluso il mercato? «Se fossi riuscito a cedere tutti quanti, certamente sì. Mi sono rimasti quattro calciatori e c'è ancora tempo per lavorare. Alla fine tireremo le somme».

La 40ª trattativa che avrebbe voluto portare in porto? «Quella relativa a Ciervo della Roma. Una ragazzo 2002 sul quale stavamo facendo un investimento. Purtroppo è finito alla Sampdoria».

Grosso valore aggiunto

Parole di elogio per Fabio Grosso che Guido Angelozzi ha conosciuto trenta anni, quando giocava in serie C. Dopo averne sintetizzato la carriera ha precisato. «Quando a fine stagione gli ho chiesto se era intenzionato a continuare nel Frosinone con un nuovo percorso e comunque senza smantellare la squadra pur rinnovandola, Fabio ha accettato. Per me è stato bravissimo e non solo per avere intuito la nuova posizione di Ciano, lontano parente di quello del campionato scorso. Per noi Grosso è il valore aggiunto del progetto di questa squadra. Per le trattative di mercato siamo in tre a parlarne: io, il presidente e il tecnico che è il vero nocchiero di tutta la situazione».

Angelozzi è preoccupato per le scelte che il tecnico dovrà fare in presenza di tanta abbondanza? La risposta: «Abbiamo un tecnico bravo che ha intuizione. Ripeto ancora che avevamo in programma un tipo di rosa ma poi, grazie al presidente Stirpe, ci sono state delle situazione nuove. Da parte mia non avrei mai immaginato Ricci, Canotto e Garritano al Frosinone. Maurizio Stirpe mi ha detto: debbono stare con noi. Grosso ha aggiunto: se si comportano bene, c'è spazio e gloria per tutti. Chi non lo capirà andrà fuori».

Infine sui tifosi euforici e che sognano, Angelozzi è stato chiaro.

«Giusto che i tifosi sognino ma, come il presidente Stirpe ha avuto modo di precisare, la società deve restare con i piedi ben piantati a terra. Lavorando e applicandoci al massimo dal primo all'ultimo».