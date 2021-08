Di storie che lasciano di stucco il calcio ne sforna in continuità. Quella di Matteo Ricci, calciatore di 27 anni e con trascorsi importanti, è stata a lieto fine. Grazie al Frosinone del presidente Maurizio Stirpe e al responsabile dell'Area tecnica giallazzurra Guido Angelozzi. Da ieri pomeriggio il centrocampista romano è diventato canarino sottoscrivendo un contratto che lo legherà al club di Viale Olimpia per tre stagioni. Questo l'annuncio delle positiva definizione della trattativa con il ragazzo.

«Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Matteo Ricci. Il centrocampista classe 1994 ha firmato un contratto triennale e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024».

Matteo Ricci ha corso il rischio di restare senza squadra come svincolato pur avendo fatto parte a marzo scorso del gruppo dei 40 calciatori scelti da Mancini in vista dei campionati europei. Il centrocampista era entrato nel mirino del responsabile della Nazionale azzurra dopo aver fornito ottime prestazioni con la maglia dello Spezia promosso in Serie A anche grazie alle 31 presenze in formazione e ai cinque gol realizzati. Nonchè alle gare disputate nella massima serie che alla fine sono state 32. Nonostante tutto questo, il giovane calciatore si è trovato nella condizione di svincolato e senza squadra per uno dei tanti misteri del calcio mercato. A fargli tornare il sorriso sul volto e la certezza di tornare a giocare è stato ancora una volta il direttore Guido Angelozzi che già gli aveva aperto le porte della società ligure ed ora quelle del centrocampo giallazzurro. Dove troverà compagni di provato valore di giovani di belle promesse.

La posizione di Ricci in campo

Il ruolo di centrocampo in cui è stato maggiormente impiegato è stato quello di "play" in cui ha potuto mettere in vetrina le sue qualità tecniche. Ma Matteo Ricci ha giocato anche come mediano e mezzala senza risentire della differenza di ruolo. Nel Frosinone, insomma, può giocare nel ruolo di Maiello oppure come mezzala in grado di garantire anche una certa copertura quando il pallino del gioco è tra i piedi degli avversari. Prima di diventare canarino ha indossato nell'ordine le maglie del Grosseto, della Pistoiese, del Pisa, del Perugia, della Salernitana e dello Spezia. Ha incrociato il Frosinone con la maglia del Perugia nel campionato 2016/2017, della Salernitana nella stagione successiva e nei due play off che allo Spezia sono valsi la massima serie. Ieri la sua pagina Instagram è stata inondata da oltre trecento messaggi da parte dei tifosi del Frosinone e dello Spezia. I primi lo volevano a tutti i costi in Ciociaria, i secondi in Liguria. Ma il calciatore aveva già deciso di giocare vicino casa.

Un croato alla corte di Grosso


Si tratta di Karlo Lulic (1996) centrocampista che il Frosinone ha acquistato dallo Slaven Belupo e che indosserà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024. In Italia ha giocato nella Primavera della Sampdoria nella stagione 2014/2015. In Croazia ha fatto l'intera trafila delle formazioni nazionali giovanili dall'Under 15 alla Under 20. Può considerarsi un jolly del centrocampo potendo coprire tutti i ruoli, anche quello di trequartista.

Trattativa in dirittura

Tiago Casasola (1995) difensore argentino di proprietà della Lazio è con un piede nel club di Viale Olimpia. Le due società hanno raggiunto l'accordo anche se dettagli dell'ultima ora potrebbero avere bloccato il trasferimento. Che, comunque, dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Nello scorso campionato ha giocato nella Salernitana facendo registrare 37 presenze con tre reti.

Mercato in uscita

Per il direttore Angelozzi l'ultimo giorno del mercato sarà tutto (o quasi) dedicato alle cessioni. Ci sono da piazzare i vari Ardemagni, Trotta, Tabanelli e D'Elia (ma nelle ultime ore valide per le trattative può succedere di tutto). Oltre a Iemmello e a Vitale che non hanno preso parte alla trasferta di Vicenza. Per l'attaccante c'è in atto la trattativa con la Spal che può andare a buon fine. Per gli altri vedremo cosa succederà in giornata.