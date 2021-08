Al termine della gara vinta con pieno merito sabato sul campo del Vicenza, il Frosinone è rimasto in Veneto. Ieri mattina ha svolto la solita seduta post match (scarico per chi ha preso parte alla partita del "Menti" e partitella per tutti gli altri), al termine della quale il tecnico Fabio Grosso ha lasciato libera la squadra per un giorno e mezzo. Appuntamento quindi per la ripresa degli allenamenti a domani pomeriggio quando Maiello e compagni si ritroveranno nella struttura della "Città dello Sport" per iniziare a preparare l'incontro in programma sabato 11 settembre (ore 14) allo stadio "Benito Stirpe" contro il Perugia.

Ultime mosse di mercato - Nel frattempo la dirigenza del club di Viale Olimpia oggi e domani sarà presente nella sede del calciomercato di Milano. Obiettivo primario cercare di cedere i calciatori in esubero. Su tutti il centrocampista Tabanelli e gli attaccanti Ardemagni e Trotta. Per farlo ci sarà tempo fino a domani sera. Nel caso contrario si proverà a rescindere i loro contratti (a quel punto avrebbero ancora tempo per trovare un'altra sistemazione), con una minima buonuscita. Per quanto riguarda invece le possibili entrate, i nomi sono due: quello dell'esterno di difesa Casasola rientrato alla Lazio dopo l'ultima stagione giocata in prestito alla Salernitana e del centrocampista Matteo Ricci, svincolato dallo Spezia.