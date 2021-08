La prestazione messa in campo dal Frosinone nella trasferta di sabato a Vicenza, risultato a parte che di certo non guasta, ha soprattutto confermato quanto di buono i giallazzurri avevano già fatto vedere nella prima giornata di campionato allo "Stirpe" contro il Parma. Anche al "Menti" in campo si è vista una squadra che ha giocato e divertito. Una squadra di cui è piaciuto l'atteggiamento dall'inizio fino al fischio finale. Una squadra che sta mettendo in mostra l'ottimo lavoro fin qui svolto dal tecnico Grosso. È innegabile, infatti, che ci sono tanti meriti da parte dell'allenatore dei canarini, se in queste prime due giornate abbiamo visto un bel Frosinone sotto tutti i punti di vista.

Aspetto tattico

Partiamo dal nuovo modulo di gioco. Al suo arrivo in Ciociaria nello scorso marzo, il tecnico fu "costretto" a cambiare quel 3-5-2, che il Frosinone adottava da anni, per passare alla difesa a quattro e i risultati furono catastrofici. Tant'è che dopo quattro gare in cui i canarini avevano ottenuto solo due punti ed erano precipitati in zona play out o quasi, Grosso capì subito che quella squadra per salvarsi doveva tornare alla difesa a tre. Detto e fatto, con dieci punti ottenuti nelle ultime quattro giornate e salvezza blindata. All'inizio di questa nuova stagione, con a disposizione un'intera e lunga fase di preparazione precampionato, Fabio Grosso ha avuto tutto il tempo per lavorare sulla difesa a quattro e i frutti al momento sono sotto gli occhi di tutti.

Aspetto fisico

Un Frosinone che, come detto, comanda quasi sempre il gioco, piace e diverte. Gran merito di tutto questo va riscontrato certamente nel nuovo modulo e nel come l'allenatore è riuscito a farlo applicare ai suoi ragazzi, ma anche in una preparazione fisica ottimale. E qui arriviamo al secondo importante merito di Grosso. I preparatori atletici del Frosinone sono gli stessi che aveva Alessandro Nesta (ossia Vaccariello e Capogna), ma l'input che il tecnico ha dato loro su come impostare la fase della preparazione precampionato è stato ben diverso da quello del suo predecessore. E, almeno in queste prime partite della nuova stagioni, i frutti si stanno certamente vedendo.

Aspetto mentale

E poi c'è anche un altro aspetto per il quale il mister dei giallazzurri merita un ulteriore plauso: quello mentale. Formare da subito un "bel gruppo" tra vecchi e giovani non era facile. Lui fin qui c'è riuscito. E questo grazie al fatto di non guardare in faccia nessuno e premiare nella scelta dei vari undici iniziali quei calciatori che nel corso dell'intera settimana hanno meritato la maglia da titolare. La non convocazione di Iemmello e Vitale per la trasferta di Vicenza, ne è una delle tante prove. In questo "nuovo" Frosinone, chi non dimostra in ogni singola seduta di lavoro quotidiano attaccamento alla maglia che indossa, può anche restare a casa. In campo va solo chi è pronto a dare tutto e di più per i colori giallazzurri. Tutto ciò si sta vedendo con ottimi risultati in questo inizio campionato e lo ha confermato lo stesso allenatore quando, ad esempio, al termine della partita del "Menti" ha esaltato la voglia, l'applicazione e la determinazione di Ciano o di Maiello. E se tutto ciò resterà integro nella testa di Grosso, allora l'obiettivo salvezza fissato dalla società a inizio stagione potrà essere raggiunto nel più breve tempo possibile. E poi... chissà.