RAVAGLIA 7

Sono due sue belle parate (la prima di grandissima difficoltà) a tenere in partita il Frosinone nella parte iniziale della gara

ZAMPANO 6,5

Al di là del fatto che torna per la prima volta in questa stagione nella sua posizione naturale di destra, quello che va sottolineato è che così come contro il Parma da vita a una buona prestazione generale

GATTI 6

Sbaglia il tempo dell'intervento dopo tre minuti di partita e permette a Diaw di presentarsi solo davanti a Ravaglia. Ma per il resto dell'incontro si dimostra anche questa volta una diga insormontabile

SZYMINSKI 6,5

Guida il reparto arretrato con estrema sicurezza. esce palla al piede quando è possibile e spazza via senza fronzoli quando è necessario farlo

COTALI 6,5

All'esordio dal primo minuto con la maglia del Frosinone, svolge in pieno il compito assegnato. Nel primo tempo risulta tra i più attivi. cala un po' nella ripresa

GARRITANO 6

Non è ancora al 100% della condizione, e non potrebbe essere altrimenti visto che ha saltato gran parte della preparazione e ha da poco recuperato da un piccolo problema fisico, ma la sufficienza la guadagna ampiamente

MAIELLO 7

A parte la freddezza che dimostra nel trasformare il calcio di rigore che a un quarto d'ora dallo scadere chiude definitivamente la partita, da vita alla solita prestazione fatta di qualità e quantità. Dall'inizio fino alla fine

BOLOCA 6

Qualche fallo di troppo, anche in posizioni del campo piuttosto pericolose, ma alla resa dei conti l'impegno non gli manca nemmeno questa volta

CANOTTO 6

Meno bene rispetto alla partita contro il Parma. In ogni caso si rende protagonista di diverse buone azioni concluse però con tiri sempre addosso all'avversario

CIANO 7

Sbaglia un gol più facile da realizzare che da fallire, ma si fa subito perdonare realizzando la rete del vantaggio. Per il resto corre, lotta e combatte come non gli avevamo mai visto fare prima

ZERBIN 6,5

Nonostante è soprattutto un calciatore di qualità, non disdegna affatto la fase di non possesso, dimostrando tanto spirito di sacrificio. Suo l'assist perfetto per la rete del vantaggio di Ciano

TRIBUZZI 6,5

Così come contro il Parma, entra e diventa decisivo. La prima volta servendo l'assist del 2 a 2 di Charpentier e questa seconda procurandosi il calcio di rigore trasformato poi da Maiello

CHARPENTIER sv

Un quarto d'ora di partita in cui fa quello che gli ha chiesto Grosso

HAOUDI E SATARIANO sv

Per entrambi esordio in campionato anche se di un solo minuto più recupero

GROSSO 7

Ha il grande merito di aver dato gioco e tanta voglia alla squadra di provare sempre a fare la partita. Oltre ad aver amalgamato al meglio nuovi e vecchi

Da.Cia.