Un ottimo Frosinone senza sbavature e molto concentrato esce vittorioso dal "Menti" di Vicenza incamerando la prima vittoria in campionato, portandosi a quota 4 in classifica. Partita senza storia quella di ieri pomeriggio, con la squadra ciociara che ha preso in mano le redini del gioco sin dai primi minuti. Dopo aver premuto a lungo, gli ospiti la sbloccano a inizio ripresa. Al minuto 48 Ciano raccoglie il traversone dalla sinistra di Zerbin e trova impreparata la difesa biancorossa che lascia il giallazzurro libero di colpire di testa al centro dell'area. La gara dopo il vantaggio si mette in discesa per i giallazzurri. Il raddoppio lo firma Maiello su calcio di rigore a 10' dalla fine. Brivido per la retroguardia del Frosinone quando Diaw impegna Ravaglia con un tiro d'esterno. Troppo tardiva la reazione dei veneti. Finisce con il Frosinone che festeggia.

Il tabellino

VICENZA (4-3-1-2): Pizzignacco; Proia, Brosco, Cappelletti, Calderoni (dal 10'pt Bruscagin); Di Pardo (dal 14'st Ierardi), Zonta (dal 14'st Giacomelli), Rigoni (C) (dal 14'st Pontisso) ; Dalmonte; Lanzafame (dal 27'st Longo), Diaw. A disposizione: Grandi, Confente, Pasini, Padella, Crecco, Mancini, Sandon. All. Domenico Di Carlo

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Boloca, Maiello (C), Garritano (dal 44'st Haoudi); Canotto (dal 44'st Satariano), Ciano (dal 31'st Charpentier), Zerbin (dal 31'st Tribuzzi). A disposizione: De Lucia, Palmisani, Klitten, Rohden, Charpentier, Haoudi, Satariano, Bevilacqua, Koblar, Kremenovic. All. Fabio Grosso

Arbitro: Minelli di Varese. Assistenti: Di Monte e Saccenti

Reti: 4'st Ciano, 35'st Maiello(rig)

Note - Ammoniti: 13'pt Zerbin, 23'pt Zampano, 26'pt Bruscagin, 25'st Proia, 28'st Longo, 36'st Diaw; spettatori 2844.