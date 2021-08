Per il Frosinone inizia il nuovo campionato. Questa sera, con fischio d'inizio alle ore 20,30, i canarini riceveranno la visita del Parma. Vale a dire una delle formazioni maggiormente accreditate alla vittoria finale in questa stagione. Ma ciò nonostante, l'undici di Grosso è decisamente pronto per fare la sua parte.

Nonostante la novità saliente del modulo rispetto agli ultimi anni (dal 3-5-2 si è passati al 4-3-3), e la partenza di alcune pedine importanti delle passate stagioni, i giallazzurri hanno dimostrato nelle ultime due amichevoli contro formazioni di pari livello (vittoria contro la Ternana e pareggio con il Benevento) e nell'esordio stagionale di domenica a Ferrara in Coppa Italia contro il Venezia, di essere in crescita costante.

Sia dal punto di vista fisico ma, soprattutto, tattico e del gioco.

Ritorno del dodicesimo uomo

E poi non va in alcun modo dimenticato un elemento che da sempre si è rivelato fondamentale per il Frosinone: la presenza dei suoi tifosi sugli spalti.

Nel lungo periodo in cui per la pandemia si è stati costretti a chiudere gli stadi, Brighenti e compagni sono risultati, dati alla mano, una delle squadre maggiormente penalizzate. Questa sera, invece, i canarini potranno contare sul classico dodicesimo uomo in campo. Perchè seppure lo stadio potrà ospitare solo il 50% della sua capienza massima, è scontato che i quasi ottomila supporter previsti al "Benito Stirpe" faranno sentire il loro incoraggiamento dall'inizio fino alla fine del match.

Aspetto tattico e tecnico

Passiamo a questo punto a quella che sarà la scelta degli uomini da parte di Fabio Grosso, visto e considerato che sotto il profilo del modulo abbiamo già detto del passaggio al 4-3-3. Purtroppo la seduta di rifinitura ha portato più di un problema a livello di infermeria (lo dichiara il tecnico in maniera specifica nella sua conferenza stampa di presentazione nella pagina accanto). E così oltre a Novakovich, la cui assenza era scontata (ad oggi l'americano si è sempre allenato a parte e potrà eventualmente tornare in gruppo solo dopo la visita di controllo di inizio prossima settimana), il Frosinone potrebbe dover rinunciare a Rohden e Gori.

Al posto dello svedese, sempre titolare in tutte le partite di precampionato e anche domenica scorsa al "Paolo Mazza", quasi certamente verrebbe inserito Vitale con lo spostamento di Boloca sul centrodestra del terzetto di mediana. Andando comunque per ordine, in porta ci sarà Ravaglia che agirà alle spalle del solito quartetto composto da Brighenti laterale di destra, Zampano a sinistra e Gatti-Szyminski coppia di centrali. A centrocampo, Maiello agirà in mezzo, con Boloca e uno tra Vitale, Rohden o Gori ai suoi lati. In avanti, infine, il tridente vedrà Canotto a destra, Ciano in mezzo e quasi certamente Tribuzzi a sinistra. Anche Garritano, infatti, non è al 100% e dovrebbe partire dalla panchina.