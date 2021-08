Cresce l'attesa per l'inizio del nuovo campionato di Serie B, che, come noto, sarà inaugurato oggi "Stirpe" con la gara tra Frosinone e Parma. Tante le novità di questa stagione sportiva, tra queste quella che riguarda la partnership tra il club del presidente Stirpe e una nuova emittente radiofonica: Hit FM Radio. Nata il 12 aprile e già con una programmazione molto ricca. Con lo slogan "Per la prima volta insieme", Hit FM Radio annuncia che per la Serie B 2021/2022 sarà l'unica radio autorizzata dal Frosinone all'emissione integrale delle cronache di tutte le partite.

Già da questa sera la radiocronaca di Frosinone–Parma potrà essere ascoltata sulle frequenze FM 101.400 (provincia di Frosinone) e FM 90.300 (Iisola di Ponza). Fondatore e amministratore di questa nuova realtà radiofonica regionale è Luigi Tomassi (già editore di Radio Day). «È un onore poter annunciare questa importante collaborazione – ha detto – e per questo ringrazio il Frosinone Calcio per la fiducia accordata. Sarà nostro impegno raccontare, con la passione e la professionalità di sempre, le partite dei giallazzurri ed in queste ore stiamo lavorando alacremente per approntare una programmazione sportiva che possa coinvolgere tifosi e sportivi che, come noi, hanno a cuore le sorti del Frosinone. Vi invito a seguirci anche sui nostri social dove, al più presto, sveleremo tante altre sorprese».