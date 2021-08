Le due ultime amichevoli giocate contro Ternana e Benevento e subito dopo la prima partita ufficiale della nuova stagione (secondo turno di Coppa Italia) contro il Venezia, hanno senza ombra di dubbio messo in mostra un Frosinone sempre più in crescita in particolar modo per quanto riguarda l'applicazione del nuovo modulo tattico 4-3-3 con il quale il tecnico Fabio Grosso ha deciso di far giocare la sua squadra nella nuova stagione. Partendo dalla difesa, Brighenti non ha avuto problemi ad adattarsi al ruolo di esterno di destra, anche perché lo aveva già fatto in passato seppure è un centrale, così come Zampano può tranquillamente giocare a piede invertito (anche lui negli anni scorsi è stato più volte impiegato sulla sinistra pur essendo un destro naturale). Al centro del pacchetto arretrato Szyminski si sta confermando una garanzia e accanto a lui cresce bene il giovane Gatti.

Molto forte sull'uomo e soltanto un po' acerbo in alcuni movimenti in uscita, ma che ha dimostrato comunque di avere tutte le carte in regola per crescere e tanto.

Anche in mezzo al campo, non solo tanta esperienza da parte di Rohden e Maiello, ma anche qualità mista a quantità. Boloca ha ampi margini di migliorare e, in ogni caso, ci sarebbe l'alternativa Tribuzzi, calciatore che ha dimostrato di poter fare la sua parte in più ruoli. Tutto ciò quando Garritano sarà al 100% e potrebbe togliere il posto da esterno del tridente all'ex Avellino. Senza dimenticare che lo stesso calciatore del Chievo può svolgere con grande forza e personalità il ruolo di mezzala. Alla resa dei conti qualche perplessità poteva esserci per il ruolo di punta centrale dell'attacco (abbiamo già detto della fascia sinistra offensiva mentre a destra l'ultimo arrivato Canotto non ha bisogno di presentazioni), alla luce dell'infortunio di Novakovich.

Ebbene, le ultime partite del Frosinone hanno dimostrato che anche per questo ruolo si può stare abbastanza tranquilli con il "falso nueve" Ciano. Il fantasista di Marcianise cresce gara dopo gara e sta facendo sempre più suoi i movimenti che gli chiede Grosso. Una crescita della quale, indubbiamente, può usufruire tutta la manovra offensiva del Frosinone.

Ieri ripresa in vista del Parma

Intanto, dopo un giorno di riposo, ieri la squadra si è ritrovata alla "Città dello Sport" per preparare la gara con il Parma. Tutti presenti con Garritano che ha lavorato parzialmente in gruppo. Differenziato per il solo Novakovich. Oggi è in programma una nuova seduta sempre nel pomeriggio.