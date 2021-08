Ci vogliono diciotto rigori per decidere chi passa ai sedicesimi di Coppa Italia: lo fa il Venezia, dopo l'errore di Gatti dal dischetto e il centro di Ebuehi. Nei novanta minuti regolamentari matura uno 0-0 che sta stretto ai canarini dopo il palo pieno preso da Ciano e la palla gol clamorosa mancata da Rohden a pochi centimetri dalla porta. Nei supplementari, dopo 3' passano i ciociari con Gori svelto ad infilare sul secondo palo la palla rifinita da Iemmello di testa dopo azione di calcio d'angolo. Al 111' Johnsen supera con un sombrero Szyminski che nel tentativo di rimediare lo atterra in area. Dal dischetto va Di Mariano che spiazza Ravaglia. Uno a uno e si va ai rigori. Non basta la serie da cinque dopo gli errori di Maiello e Tessmann. Si va ad oltranza, finché i lagunari non la spuntano. Ai sedicesimi la squadra di Zanetti troverà la vincente di Bologna-Ternana. Per il Frosinone un esordio ufficiale ottimo in quanto a grinta e forza atletica. Una prestazione che incoraggia in vista della prima di campionato di B contro il Parma.

Venezia-Frosinone 9-8 d.c.r

(primo e secondo tempo regolamentari 0-0,

1-1 d.t.s)



VENEZIA (4-3-3): Bertinato; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Schnegg (38st Svoboda); Crnigoj (6' pt Fiordilino, 1' ts Vacca), Peretz (38' st Tessmann), Heymans; Aramu (11' st Sigurdsson), Forte (11' st Di Mariano), Johnsen. All. Zanetti.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Boloca (31' st Vitale), Maiello, Rohden (31' st Gori); Tribuzzi (42' st Iemmello), Ciano, Canotto (13' st Zerbin). All. Grosso.

Arbitro: Prontera

Marcatori: 3' pts Gori (F), 10' pts Di Mariano (R) (V)

Sequenza Rigori: Ciano (F) GOL, Sigurdsson (V) GOL, Maiello (F) NO GOL, Heymans (V) GOL, Zampano (F) GOL, Di Mariano (V) GOL, Iemmello (F) GOL, Tessmann (V) NO GOL, Vitale (F) GOL, Vacca (V) GOL, Brighenti (F) GOL, Ceccaroni (V) GOL, Szyminsky (F) GOL, Johnsen (V) GOL, Zerbin (F) GOL, Caldara (V) GOL, Gatti (F) NO GOL, Ebuehi (V) GOL

Ammoniti: Rodhen 15st (F), Fiordilino 22st (V), Brighenti 2ts (F)