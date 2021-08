Il Frosinone questa sera taglia il traguardo delle diciassette partecipazioni in Coppa Italia: alle 20.45 allo stadio "Mazza" di Ferrara sfida il Venezia. Una compagine, quella frusinate, vista in crescendo nel corso degli allenamenti e delle amichevoli estive. A Ferrara i padroni di casa saranno i nero-arancio-verdi di Zanetti, quel Venezia che nella scorsa stagione ha ottenuto la Serie A passando attraverso lo stretto imbuto dei playoff, eliminando il Lecce in semifinale e il Cittadella all'ultimo atto.

In casa giallazzurra l'estate è stata quella di una (parziale) ricostruzione con il ringiovanimento della rosa e ben tredici nuovi ingressi. La squadra a disposizione di Grosso è un mix di new entry e giocatori esperti. Brighenti e Zampano per assicurare tranquillità alla difesa, Maiello solito perno di centrocampo, la fantasia di Rohden e di Ciano per innescare le punte. Sarà proprio il reparto avanzato quello maggiormente sotto i riflettori quest'oggi. Tribuzzi e Vitale sono stati utilizzati da incursori offensivi, Zerbin ha avuto qualche problemino fisico ed è da poco rientrato in gruppo, ma in amichevole aveva fatto vedere ottime cose, segnando anche il primo gol della pre season giallazzurra.

Si stanno integrando e probabilmente entreranno a gara in corso i nuovi arrivati Canotto e Garritano. Probabile che la formazione iniziale ricalchi quella vista con il Benevento, con qualche variazione sul tema. Il dubbio è se Grosso procederà sul solco visto finora o proverà a schierare l'undici che ha in mente per il campionato.

Venezia-Frosinone conta 3 precedenti ufficiali: pareggio 1-1 nella serie B 2017/18, e 2 vittorie ospiti (1-0 nella serie B 2019/20 e 2-0 nel torneo cadetto dell'anno scorso). Il Venezia prende parte per la 42^ volta alla Coppa Italia, trofeo vinto nella stagione 1940/41. Frosinone è alla 17^ partecipazione: i ciociari vantano quale miglior piazzamento l'accesso al quarto turno, nelle stagioni 2013/14 e 2019/20.