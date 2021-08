Dopo due giorni di meritato riposo il Frosinone di Fabio Grosso riprenderà la preparazione al campionato che ormai bussa alle porte. Alla partita inaugurale di venerdì 20 agosto contro il Parma mancano pochi giorni ma prima i canarini se la dovranno vedere con il Venezia, neo promosso in Serie A, per il debutto in Coppa Italia. La partita si disputerà, con inizio alle ore 20.45, sul rettangolo di gioco dello stadio "Paolo Mazza" di Ferrara.

Ma torniamo alla seduta di questo pomeriggio con il tenico che riprenderà il lavoro interrotto dalla partita pareggiata con il Benevento, ultima della serie delle amichevoli che Fabio Grosso ha saputo graduare per quanto riguarda il valore degli avversari. Contro la formazione dei sanniti, comunque, è stata gara vera per alcuni ampi tratti nel corso dei quali Brighenti e compagni hanno dimostrato di ben figurare anche contro avversari di livello tecnico e agonistico molto elevato.

Dunque canarini di nuovo in campo nel pomeriggio e fino a sabato mattina quando Grosso farà disputare la rifinitura prima della partenza alla volta di Ferrara. Si tratterà di quattro allenamenti che seguiranno il programma di lavoro che si concluderà giovedì della prossima settimana, vigilia della prima di campionato.

Il tecnico potrebbe modificarlo in parte per presentare contro il Venezia una formazione più spigliata e scattante, una volta risparmiata da carichi di lavoro più pesanti. L'amichevole è attesa con interesse anche perchè Grosso potrebbe mandare in campo anche Luca Garritano che, dei tre ex Chievo, non ha giocato nella gara contro il Benevento. Per quanto riguarda Canotto e Cotali, che hanno disputato gli ultimi undici minuti dell'amichevole, si può ipotizzare contro il Venezia un minutaggio maggiore.

Riflettori su Daniel Boloca

Fabio Grosso si coccola i giovani che il direttore Guido Angelozzi gli ha messo a disposizione. Ripete spesso che è contento di come stanno lavorando e che una società deve farli maturare in casa piuttosto che acquistarli presso altre società. Intervistato ultimamente dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico dei canarini ha anche aggiunto: «Segnatevi questo nome», alludendo a Daniel Boloca. Il ragazzo di Chieri, cittadina piemontese che gli ha dato i natali il 22 dicembre 1998, è arrivato al Frosinone nel novembre dello scorso anno, fortemente voluto dal direttore Angelozzi che lo ha fatto seguire quando giocava nel Fossano, squadra di Serie D. Nel campionato 2020/2021 ha fatto registrare tredici presenze per complessivi 729 minuti. Ha debuttato con la maglia giallazzurra giocando i ventisei minuti finali della vittoriosa partita di Reggio Emilia ma, nel periodo del Covid al Frosinone, è stato in campo dal primo all'ultimo minuto della partita pareggiata con il Podenone al "Benito Stirpe" e della successiva vinta a Ferrara con la Spal.

Una crescita continua la sua al punto che Fabio Grosso lo ha proposto nel ruolo di mezz'ala sinistra nella formazione iniziale in occasione delle amichevoli contro la Ternana, dove ha anche segnato il gol dedl 2 a 0, e contro il Benevento.

Domenica prossima sarà, con tutta probabilità, ancora al suo posto nell'undici che giocherà al "Paolo Mazza" di Ferrara i trentaduesimi della Coppa Italia contro il Venezia.

Capitolo mercato... Ha iniziato la settimana in sordina e non soltanto per il Frosinone che, comunque, ha già messo a segno tredici acquisti. Ce ne saranno altri per completare la rosa a disposizione di Grosso, soprattutto se ci saranno movimenti in uscita. I canarini che la società ha posto sul mercato sono ormai noti: si tratta di Krajnc, Trotta, Tabanelli, Ardemagni e D'Elia. Per Guido Angelozzi il compito non è facile ma alla fine qualcosa il direttore dell'Area tecnica giallazzurra dovrebbe riuscire a concludere.