Il Frosinone continua la pesca tra gli svincolati del Chievo e fa... tredici. Tanti sono i canarini che il direttore Angelozzi ha posto a disposizione di mister Fabio Grosso dall'inizio del mercato. Dopo Luigi Canotto (1994) e Matteo Cotali (1997) anche Luca Garritano (1994) è diventato canarino. Così ieri pomeriggio il club di Viale Olimpia ha ufficializzato la conclusione della trattativa: «Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Luca Garritano. Il centrocampista classe 1994 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia canarina fino al 30 giugno 2024». Il responsaìbile dell'Area tecnica del Frosinone ha dovuto superare alcuni ostacoli rappresentati dal Venezia e dal Brescia per chiudere positivamente il discorso con l'entourage del calciatore.

Il centrocampista è nato a Cosenza l'11 febbraio 1994 e proprio nella città natale ha iniziato a tirare i primi calci con il Real. Il ragazzo si è comunque fatto fa le ossa nelle giovanili dell'Inter, entrando anche nel giro della prima squadra. Da quel momento il centrocampista ha iniziato a cambiare maglia: dal Cesena, che giocava nella massima serie, al Modena e ancora al Cesena in Serie B per tornare l'anno successivo in Serie A con la maglia del Chievo. Infine Carpi, Cosenza e Chievo sempre nella serie cadetta. Nel corso della sua carriere Garritano ha incrociato parecchie volte il Frosinone. La prima volta quando indossava la maglia del Modena. Era il 7 marzo 2015, stagione molto importante per il Frosinone poichè al termine conquistò per la prima volta la Serie A direttamente. Luca Garritano era arrivato a gennaio al Modena, proveniente dal Cesena, e il 7 marco 2015 la squadra emiliana affrontò in casa il Frosinone che battè 1 a 0. Fu proprio Garritano al 45' minuto del primo tempo a far gol a Msssimo Zappino. Passando al campionato 2016/2017, sempre in serie B, Frosinone e Cesena di fronte nella gare di andata e ritorno con Luca Garritano che fu in campo in entrambe le partite. Nella prima vinta dal Frosinone 2 a 1 lasciò il posto a Laribi e Ciano segnò il gol della bandiera per il Cesena. Nella seconda pareggiata 1 a 1, il neo canarino subetrò a Laribi. Nel campionato scorso Luca Garrtiano indossava la maglia del Chievo quando il 5 dicembre ha giocato e perso contro i canarini, vittoriosi in rimonta. I gol degli ospiti portano la firma di Canotto e dello stesso Garritano. Inutili considerata la rimonta giallazzurri con le reti di Ciano e le due di Novakovich. Nella gara di ritorno conclusa 0 a 0 il centrocampista è rimasto in campo fino al 37 minuto della ripresa. Nella stagione precedente era stato avversario del Frosinone in entrambe le partite. Nella prima dell'1 novembre 2019 conclusa con la vittoria del Frosinone 2 a 0 con reti di Dionisi e Paganini; nella seconda del 29 giugno 2020 vinta dal Chievo con lo stesso risultato.

Luigi Canotto, da neo giallazzurro ha postato: «Con sempre più determinazione, tenacia e voglia di fare il massimo, inizia una nuova e bellissima avventura. Con un solo obiettivo: vincere... Spero di non deludere la società, che mi ha voluto fortemente e spero di regalare tante emozioni positive alla tifoseria». Garritano, con un breve video sulla pagina del club, si è rivolto ai tifosi dicendo: «Spero di vedervi presto allo stadio, un abbraccio».