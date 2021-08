Frosinone e Benevento si ritrovano di fronte, anche se in una partita amichevole, oggi alle ore 19, allo Stirpe, dopo poco meno di un anno. L'ultima volta che le due formazioni si sono incontrate è stato il 24 luglio 2020 nell'ambito della 17.ma giornata di gare del girone di ritorno.

A fine campionato il Benevento è finito in Serie A e il Frosinone ci è andato vicino con la vittoria inutile sul campo dello Spezia. Comunque al "Benito Stirpe" e a porte chiuse gli ospiti si imposero 3 a 2. La successione delle reti: al 7' Di Serio, al 29' Brighewnti, al 30' Caldirola, al 39 Telio; nella ripresa al 14 Dionisi.Per Brighenti e colpasni si alza l'asticella delle difficoltà. La squadra di mister Caserta è formazione di tutto rispetto e che, tra l'altro viene da un campionato di Serie A da non buttare via. Di insidie la gara ne presenta sicuramente molte di più delle precedenti amichevoli, Ternana compresa. Ieri pomeriggio i canarini hanno concluso la preparazione alla partita con Fabio Grosso che, forse, ha anche modificato il programma di lavoro per schierare in campo una squadra più spigliata a veloce. Comunque, dopo la fase del riscaldamento, la squadra è stata impegnata in un lavoro soprattutto di ordine tattico e in una serie di esercitazioni tecniche concluse con la immancabile partitella. Materese e Canotto hanno lavorato in gruppo solo parzialmene mentre hanno continuato a svolgere allenamenti differenziati: Novakovich, Koblar, Zerbin e Charpentier. L'amichevole con il Benevento la seguiranno tutti stando in tribuna, compresi Luca Matarese e Luigi Canotto. Ipotesi di formazione: anche se Nicola Ravaglia si è allenato in settimana, Fabio Grosso potrebbe confermare a difesa della porta Victor De Lucia che, tutto sommato, è apparso reattivo nella partita contro la Ternana.La linea di difesa è la più sicura dal momento che dovrebbe essere formata dai terzini Brighenti a destra e Zampano a sinistra con i due centrali Gatti e Szyminski. Anche a centrocampo non dovrebbero esserci novità e, quindi, dovrebbero essere inizialmente in campo Rohden, Maiello e Boloca.

In avanti, mancando Matarese e Zerbin, nel ruolo di ala destra ci sarà quasi sicuramente Alessio Tribuzzi, sulla fascia opposta con tutta probabilità Iemmello che il tecnico ha preferito schierare più come esterno che come punta centrale. In questo ruolo finora hanno giocato Ciano e Satariano. Fabio Grosso chi sceglierà? Si affiderà all'esperienza e alle soluzioni da fermo del primo o al maggiore dinamismo del secondo? Comunque nella ripresa il tecnico farà ruotare il maggior numero di giocatori per poter contare sempre su una squadra in grado di giocare con un buon ritmo.