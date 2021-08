Il Frosinone non si ferma più. Nella giornata di ieri ha ufficializzato due acquisti ma non è finita dal momento che nelle prossime ore potrebbe chiudersi anche la trattativa che riguarda l'acquisto di Luca Garritano (1994) centrocampista offensivo svincolatosi dal Chievo, tredicesimo della serie giallazzurra nella finestra del mercato estivo.

Iniziamo ovviamente dalla trattative concluse positivamente. Nel pomeriggio il report che ha ufficializzato l'acqusito di Matteo Cotali (1997) che ha seguìto Luigi Canotto nel club di Viale Olimpia. Il terzino sinistro, svincolatosi dalla società veronese, è stato acquistato a titolo definitivo e resterà canarino fino al 30 giugno 2023. Il ruolo preferito è, come detto, quello di esterno basso a sinistra ma ha anche giocato nei due ruoli centrali della difesa a quattro. In serie B ha finora 22 presenze e in carriera, compresi i campionati giovanili, ha giocato in 152 incontri. Sempre nel pomeriggio di ieri, il Frosinone ha anche reso noto di aver acquistato Federico Bevilacqua (2001) che sta allenandosi con il Frosinone dopo aver disputato alcune amichevoli. Contro la Ternana ha sostituito Szyminski al 28' della ripresa mentre è stato in campo dall'inizio alla fine dell'incontro con la Viterbese. Il giovane difensore è stato acquistato a titolo definitivo e resterà canarino fino al 30 giugno 2024.

Sull'arrivo di Luca Garritano alla corte di Fabio Grosso mancherebbe soltanto il tirmbro dell'ufficialità. Per il resto, anche se la concorrenza era molto folta (il Brescia preme forte, Venezia, Torino e Salernitana sono alla finestra), il direttore Guido Angelozzi l'avrebbe spuntata e, a meno di colpi di scena che nel calcio sono all'ordine del giorno, il centrocampista offensivo svincolatosi dal Chievo dovrebbe essere la tredicesima pedina acquistata dalla società di Viale Olimpia dall'inizio del mercato estivo.

Luca Garritano è nato a Cosenza l'11 febbraio 1994 e proprio nella città natale ha iniziato a tirare i primi calci con il Real. Il ragazzo si è comunue fatto fa le ossa nelle giovanili dell'Inter, entrando anche nel giro della prima squadra. Da quel momento il centrocampista ha iniziato a cambiare maglia: dal Cesena, che giocava nella massima serie, al Modena e ancora al Cesena in Serie B per tornare l'anno successivo in Serie A con la maglia del Chievo. Infine Carpi, Cosenza e Chievo sempre nella serie cadetta. In carriera Luca Garritano ha fatto registrare 270 presenze con 30 gol e di queste 88 con la casacca clivense sulle spalle. Nella scorsa stagione il centrocampista ha giocato in quaranta partite e realizzato nove gol. Nel corso della sua carriera Garritano ha incrociato parecchie volte il Frosinone. Nel campionato scorso indossava la maglia del Chievo quando il 5 dicembre ha giocato e perso contro i canarini, vittoriosi in rimonta.

I gol degli ospiti portano la firma di Canotto e dello stesso Garritano. Inutili comnque considerata la rimonra giallazziurra con le reti di Ciano e le due di Nobakovich. Nella gara di ritotrno conclusa 0 a 0 il centrocampista è rimasto in campo fino al 37 minuto della ripresa. Nella stagione precedente è stato avversario del Frosinone in entrambe le partite. Nella prima del 1 novembre 2019 conclusa con la vittoria del Frosinone 2 a 0 con reti di Dionisi e Paganini.

Nella seconda del 29 giugno 2020 vinta dal Chievo con lo stesso risultato.