Con questa intervista a cura dell'ufficio stampa del Frosinone Calcio attraverso il Media Center, si è presentato ai suoi tifosi uno dei nuovi arrivati in casa Frosinone, il danese Lukas Sparre Klitten, un terzino sinistro classe 2000 che il club giallazzurro ha voluto fortemente.

A gennaio sei stato inseguito a lungo dalla Sampdoria che ci ha riprovato anche nei mesi scorsi. C'erano anche altre offerte. Ma alla fine hai scelto il Frosinone: quali sono i motivi?

«Sì, ho avuto anche altre offerte ma quando ho saputo che il Frosinone mi voleva sono andato subito a far visita al club e ho accettato l'offerta del direttore Angelozzi e dei suoi collaboratori. Ho percepito subito che era la scelta giusta per il mio percorso professionale».

Che tipo di calciatore sei? Quali sono le tue migliori caratteristiche?

«Sono un terzino a cui piace attaccare molto, mi piace giocare di squadra».

Quale è il tuo personale obiettivo minimo stagionale e quali pensi siano quelli del Frosinone?

«L'obiettivo è di allenarmi nel migliore dei modi e mostrare che tipo di giocatore sono. Voglio provare ad aiutare il gruppo nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda l'obiettivo di squadra è finire più in alto possibile, facendo il meglio partita dopo partita».

Come nasce la possibilità di arrivare a Frosinone e cosa ti ha convinto nella scelta?

«Con piacere sono venuto a conoscenza dell'interesse del Frosinone. Da subito mi sono piaciute le persone con cui ho parlato e il modo con cui loro vivono il calcio. Lo stesso che piace a me».

La preparazione al campionato che stai svolgendo è diversa dalle precedenti svolte dove hai già giocato? La realtà del Frosinone Calcio è come te l'aspettavi?

«La preparazione è dura, ci sono molte cose da imparare ma mi piace questo percorso. Peccato per questo piccolo infortunio ma sto lavorando con i fisioterapisti e in piscina per tornare a disposizione. Comunque è stato un buon mese fino ad ora».

In questi giorni avrai avuto modo di parlare con mister Grosso: quali consigli ti ha dato per affrontare la tua prima esperienza nel campionato italiano?

«Ho parlato a lungo con il mister riguardo il modo in cui lui mi vede in campo, cosa pensa lui di me come giocatore e quali sono le mie qualità. E soprattutto dove devo migliorare come giocatore. Sono stati ottimi e proficui colloqui tra noi».

Un Lukas Klitten molto determinato quind, che vedremo presto in campo (adesso sta facendo terapie e non si allena ancora uin gruppo) a spingere sulla fascia sinistra per far volare il Frosinone...