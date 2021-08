Anche Luigi Canotto è diventato canarino. Il Frosinone Calcio ha ufficializzato il suo acquisto nel pomeriggio di ieri con la breve nota apparsa sul sito della società di Viale Olimpia. Questo il testo: «Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Luigi Canotto. L'attaccante classe 1994 arriva a titolo definitivo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024».

Il direttore Guido Angelozzi con l'acquisto dell'attaccante esterno del Chievo ha fatto tombola. Sicuramente un "colpaccio" dopo un lavoro certosinon e sotto traccia del responsabile dell'Area tecnica giallazzurra. Luigi Canotto, è il secondo over giunto alla corte di Fabio Grosso dopo l'estremo difensore Victor De Lucia, e dopo gli under Federico Gatti, Luka Koblar, Lukas Klitten, Hamza Haoudi, Alexander Satariano, Federico Ravaglia, Alessio Zerbin e Gabriel Charpentier.

Nello scorso campionato l'attaccante ha indossato la maglia del Chievo facendo registrare 32 presenze in campionato con cinque reti come bottino personale. Nei tre campionati precedenti aveva disputato due tornei di serie C e uno di Serie B con le "vespe" della Juve stabia. In tutto 94 presenze con venti reti. Due campionari prima anche con il Trapani in Serie C e B per un totale di sole 16 presenze e due gol.

Comunque in carriera l'ex clivense ha 259 presenze e 48 gol. Nello scorso campionato ha affrontato il Frosinone nella gara di ritorno concliusa 0 a 0 sostituendo Ciciretti al 20' della ripresa. Con la maglia della Juve Stabia ha giocato contro i canarini la gara dell'andata conclusa con la vittoria in trasferta del Frosinone grazie ai gol di Gorghetto e Ciano. Dopo Luigi Canotto un altro ex clivense potrebbe diventare canarino. Si tratta del terzino sinistro Matteo Cotali (1997).

Con il Chievo ha fatto registrare nel campionato scorso ventidue presenze. E' stato avversario dei canarini nella gara vinta dal Frosinone 3 a 2. La trattativa è ormai in dirittura di arrivo e in giornata potrebbe essere ufficializzata anche la positiva conclusione. Intanto c'è da dire che c'è stato un cambio per quanto riguarda l'avversario del Frosinone nei trentaduesimi di Coppa Italia. I canarini, infatti, non affronteranno più in trasferta la Salernitana ma dovranno recarsi a Venezia per affrontarvi la formazione di Paolo Zanetti domenica 15 agosto alle ore 20,45.

Dal campo - Mercoledì di fatica e di sudore per Nicolò Brighenti e compagni che ieri si sono allenati al mattino e nel pomeriggio. Nella prima seduta lavoro atletico e di forza sul campo, mentre nella seconda Fabio Grosso, dopo la fase del riscaldamento, ha impegnato la squadra con una serie di esercitazioni tecniche concluse dalla immancabile partita. Alla seduta pomeridiana ha partecipato anche Luigi Canotto che, insieme a Matarese, ha lavorato in gruppo senza prendere parte al galoppo sulla palla. Allenamento differenziato per Novakovich, Zerbin e Charpentier mentre Klitten e Koblar si sono sottoposti alle terapie del caso per cercare di eliminare i relativi problemi. Oggi in programma una sola seduta.