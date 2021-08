Questo il report sull'allenamento odierno dei canarini, pubblicato dal Frosinone Calcio: "Ripresa degli allenamenti e prima seduta pomeridiana alla Città dello Sport di Ferentino per i giallazzurri di mister Grosso. Riscaldamento, lavoro atletico, esercitazioni tecniche e partita finale questo il programma odierno. Parzialmente in gruppo Matarese. Differenziato per Novakovich e Charpentier. Terapie per Zerbin, Klitten e Koblar. Domani in programma una doppia seduta sempre a Ferentino".

Il club ha anche pubblicato una nota in merito alla prossima amichevole con il Benevento...

"La Media Sport Event comunica la modalità di vendita dei biglietti per la gara amichevole del Frosinone Calcio in programma sabato 7 agosto 2021 (Benevento) ore 19.00 allo stadio ‘Benito Stirpe'.

Di seguito le informazioni utili:

PARTITA: Frosinone – Benevento

LOCALITA': Frosinone

STADIO: ‘Benito Stirpe'

SETTORI APERTI: Main Stand e Curva Nord

PREZZO MAIN STAND: Intero euro 20,00 – ridotto under 16 euro 15,00

PREZZO CURVA NORD: Intero euro 10,00 – ridotto under 16 euro 8,00

I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket e online su www.vivaticket.it (non presso la biglietteria dello stadio). Le attuali normative anti covid prevedono per il tifoso l'accesso all'impianto tramite autocertificazione presentata il giorno della gara. Tuttavia la normativa stessa, in data 6 agosto, potrebbe subire delle variazioni. La classica autocertificazione potrebbe esser sostituita o integrata dal Green pass e/o tampone entro le 48 ore prima del match".