Due giorni di meritato riposo per i canarini che riprenderanno la preparazione al campionato nella giornata di domani. Conclusa la doppia fase del ritiro, la squadra si ritroverà all'interno del Centro sportivo di Ferentino per iniziare quella conclusiva, secondo il programma che la squadra svolge nella settimana tra una partita di campionato e l'altra. Quindi unica seduta alla ripresa con Brighenti e compagni che torneranno in famiglia alla conclusione dell'allenamento e dopo quasi un mese di preparazione che il tecnico ha fatto svolgere in maniera molto pesante. Migliore fine, comunque, non poteva avere il periodo del ritiro con il successo sulla matricola Ternana che, al pari del Frosinone, ha affrontato l'amichevole senza diverse pedine importanti. Comunque resta la vittoria che, anche se conquistata in un periodo in cui le squadre stentano a mostrare tutti i valori tecnici e agonistici di cui sono fornite, crea sempre entusiasmo e autostima. Da parte di Fabio Grosso, che l'ha ovviamente accettata con piacere dopo le note negative della partita con la Viterbese, è però arrivato subito l'avvertimento alla squadra che queste partite, vinte o perse «non debbono condizionarci per il risultato finale, ma debbono servire a farci diventare più squadra e a farci capire che dovremo affrontare un campionato molto difficile dove ogni gara rappresenta un ostacolo molto alto da superare».

Voci di mercato

Nella giornata di ieri sono saltati fuori due nomi di calciatori che interesserebbero il Frosinone. Il primo è ormai stato fatto e rifatto ed è quello di Mattia Sprocati (1993), l'attaccante esterno che il direttore Guido Angelozzi sta cercando di portare al club di Viale Olimpia dopo non esserci riuscito a gennaio scorso. Tutti sarebbero d'accordo, e cioè le società Frosinone e Parma nonchè il giocatore; senonchè la trattative non arriva a conclusione perchè Sprocati avrebbe un ingaggio alto. Il secondo nome è quello di Tiago Matias Casasola (1995) calciatore argentino di proprietà della Lazio ma che, nel campionato scorso, ha fatto registrare 35 presenze con la maglia della Salernitana. Non sappiamo se sia stata allacciata o meno una trattativa, ma c'è un fatto importante da valutare: Fabizio Castori il più delle volte ha impiegato Casasola come esterno a destra e a sinistra del 3-5-2 nel brillante campionato disputato sulla panchina granata. A questo punto il calciatore può giocare con lo stesso rendimento a terzino di una difesa a quattro come nel caso del Frosinone?

Complimenti

Sono giunti al Frosinone da parte del presidente della squadra sconfitta. Una bella dimostrazione di sportività. Il patron della Ternana Stefano Bandecchi li ha inviati con un video sul suo profilo Instagram. Ecco il testo: «Siccome non ero a Frosinone, voglio fare i complimenti ai ragazzi e allo staff del Frosinone che ci hanno dato il benvenuto in Serie B. Grazie comunque molto bravi. Hanno fatto la loro partita. Si sono difesi in maniera eccellente e poi ci hanno punito insegnandoci cosa è la Serie B. Complimenti a tutti i ragazzi del Frosinone, allo staff, alla società. A presto e... ci vediamo in campionato».