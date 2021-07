Il Frosinone di Grosso inciampa sul primo piccolo ostacolo che doveva superare a piedi uniti ed è costretto a tornare negli spogliatoi del Centro sportivo di "Capo I Prati" con la sconfitta ad opera della Viterbese dopo tre vittorie contro formazioni troppo inconsistenti. Il tecnico non appare preoccupato perché nel calcio d'estate ci sta tutto. Anche la sconfitta contro un avversario che è in ritiro da pochi giorni e in una gara che ha preceduto di quattro giorni quella ben più importante da disputare domani contro la Ternana neo promossa in B. Anzi dalle parole post gara, Grosso quasi se l'aspettava.

«Siamo ormai in piena preparazione - ha detto - e abbiamo fatto cose buone ed altre meno. Il percorso lo conoscevamo prima della quarta amichevole e, quindi, continueremo a lavorare per farci trovare pronti per gli impegni più importanti».

Altro dato da non sottovalutare, oltre a quello atletico, riguarda un mercato ancora da completare. Che l'attuale rosa debba ricevere ancora innesti importanti lo ha dichiarato lo stesso tecnico quando, a domanda, ha risposto che «questa squadra va ancora aggiustata e integrata. Abbiamo del tempo a disposizione. Al momento siamo un gruppo con tanti giovani e siamo contenti. Per quello che succederà sul mercato c'è il direttore Angelozzi che sa cosa deve fare ed opererà nel migliore dei modi».

E finora ha fatto anche molto dal momento che, tra arrivi e cessioni, ha movimentato 26 calciatori, per lo più giovani, e compresi i cinque canarini svincolati. Aggiungendo che Angelozzi punta a prosciugare del tutto quella riserva di canarini che non hanno preso parte al ritiro e si stanno allenando a Ferentino. Alludiamo a Krajnc, Trotta, Ardemagni Tabanelli, D'Elia e Bastianello. Nove fin qui le operazioni in entrata e tutte riguardanti giovani Under 23 con la sola eccezione di De Lucia. Sei chiuse a titolo definitivo (Gatti, Koblar, Klitten Hoaudi, Satariano, De Lucia), due in prestito secco (Ravaglia e Zerbin) e uno con il diritto di riscatto e controriscatto (Charpentier). Dodici le trattative chiuse in uscita. Se togliamo la cessione di Bardi e il trasferimento a titolo temporaneo di Parzyszek al Pogon Szczecin, le altre riguardano i giovani della Primavera. Tutti finiti in Serie C. Otto sono prestiti (Volpe, Errico, Vitalucci, Vecchi, Luciani, Tonetto, Marcianò e Vettorel) e due le risoluzioni di contratto (Baroni e Verde). Insomma non è mancato il lavoro ma il grosso deve essere ancora fatto. Ripetiamo le parole del tecnico: questa squadra deve essere ancora aggiustata e integrata. E ha anche ragione. Il direttore Angelozzi lo sa, ma prima dovrà cercare di cedere i sei canarini tagliati dal ritiro. Poi si potrà sperare negli acquisti. I nodi, insomma non mancano. Ed il più importante riguarda Novakovich. Andrà via o resterà al Frosinone? La situazione attuale non è di certo favorevole al sodalizio di Viale Olimpia dal momento che l'americano è in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Forse bisognava pensarci prima.